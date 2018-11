Estudo de Bruxelas diz que 13,9% dos postos de trabalho em Portugal dependem de exportações

A Comissão Europeia publicou os estudos “EU exports to the world: effects on employment” e “EU exports to the world: effects on income”, que avaliam os impactos do comércio internacional no emprego e no rendimento da UE e dos Estados-membros, para o período 2000-2017.

Em Portugal, em 2017, 13,9% dos postos de trabalho em Portugal dependem de exportações de países da União Europeia para fora da UE.

O estudo diz que cerca 58% das pessoas em empregos relacionados com a exportação são trabalhadores pouco qualificados e 59% dos postos de trabalho relacionados com exportações são no sector dos serviços.

Os dados de Bruxelas, trabalhados pelo Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia, revelam que as exportações da UE suportam 36 milhões de empregos e geram 2.347 mil milhões de euros de valor acrescentado na União Europeia, dos quais 27 mil milhões de euros são em Portugal.

Na UE, 15,3% dos postos de trabalho depende das exportações. De acordo com o estudo, estes postos de trabalho são, em média, mais bem pagos.

Graças ao mercado único da UE, um quinto dos empregos suportados pelas exportações situa-se num Estado-Membro diferente daquele que exporta. As exportações da UE suportam 20 milhões de empregos fora da UE, incluindo muitos nos países em desenvolvimento.