Estudo demonstra que vacina da Pfizer neutraliza variante brasileira

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela BioNTech e pela Pfizer neutralizou a variante brasileira, revelou um estudo publicado no “New England Journal of Medicine”, anuncia a “Reuters”.

Os cientistas responsáveis pelo estudo apontaram que a capacidade de neutralização desta variante em específico era equivalente ao efeito da vacina na versão menos contagiosa do vírus do ano passado. A proteína spike, que o vírus usa para invadir as células humanas, é o alvo principal das vacinas mRNA, permitindo destruir as mutações.

Segundo o estudo, os cientistas recolheram sangue de pessoas a quem já tinha sido administrada a vacina, e o líquido foi capaz de neutralizar uma versão modificada do vírus que continha as mutações da variante proveniente do Brasil, que se tem mostrado altamente contagiosa.

Estudos revelados ao longo deste ano, em que foram surgindo e estudadas mutações do vírus em vários países, mostraram que a vacina produzida pela Pfizer e BioNTech era capaz de neutralizar as variantes mais contagiosas, nomeadamente a inglesa e a sul-africana, ainda que esta última possa eliminar os anticorpos protetores produzidos pela vacina.

Atualmente, a farmacêutica está a estudar a possibilidade da administração de uma nova dose, para aumentar a proteção das duas doses já administradas num espaço de 21 dias. A Pfizer sustenta que esta terceira dose permitirá combater com mais eficácia a variante da África do Sul, com a vacina a manter as mesmas propriedades de proteção, e que os dados irão permitir verificar a resposta imunológica para futuros estudos.