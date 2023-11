De acordo com o estudo da ConsumerChoice, mais de metade dos inquiridos afirma poupar entre 10% a 15% nas suas compras efetuadas na Black Friday, enquanto apenas 27% refere uma poupança até aos 50%.

13 Novembro 2023, 15h06

Estamos no mês da Black Friday, uma altura que é aproveitada pelos consumidores para comprarem alguns produtos a preços mais baixos. A ConsumerChoice realizou um estudo e concluiu que cerca de 91% dos entrevistados demonstram um elevado nível de adesão a este dia.

De acordo com o estudo, mais de metade dos inquiridos afirma poupar entre 10% a 15% nas suas compras efetuadas na Black Friday, enquanto apenas 27% refere uma poupança até aos 50%.

Cerca 36% dos entrevistados aguarda por esta altura para fazer compras de maior valor, como em equipamentos informáticos e eletrodomésticos. Sendo que os eletrodomésticos de grandes dimensão são os produtos mais atrativos durante as promoções, seguindo-se a categoria de informática e televisões. Já os pequenos eletrodomésticos surgem em quarto lugar.

Para ter conhecimento das melhores ofertas, cerca de 30% dos entrevistados revela que utiliza principalmente as redes sociais e 26% consulta os sites oficiais das marcas e lojas. No entanto apendas 19% assume recorrer às notificações recebidas por email, SMS ou outro formato.

Esta é um altura em que as pessoas aproveitam para adiantar as suas compras de natal, com 18% dos entrevistados a confirmar esta tendência.