Etiópia: Abiy Ahmed empossado para um segundo mandato

O Partido da Prosperidade, do primeiro-ministro Abiy Ahmed, foi declarado vencedor das eleições parlamentares que tiveram lugar há vários meses, numa votação que foi alvo de várias críticas em relação ao seu desenrolar, e que contou com um boicote por parte de partidos de oposição. O partido do primeiro-ministro conquistou 410 das 436 cadeiras parlamentares.

Três regiões onde as eleições foram adiadas votaram no mês passado. A votação não ocorreu na região norte de Tigray, que está sob o controlo de forças regionais que se opõem ao governo de Addis Abeba, a capital do país.

A eleição marcou a primeira vez que Abiy enfrentou umas eleições, desde que foi nomeado primeiro-ministro em 2018. Mas aquele que foi distinguido com o Prémio Nobel da Paz de 2019 por restaurar os laços com a vizinha Eritreia e procurar reformas políticas abrangentes na Etiópia, enfrenta agora o grande desafio regional – ao mesmo tempo que regressa o fantasma da crise económica e a tensão com o Sudão.

Para alguns observadores, o conflito em Tigray está fora de controlo, uma vez que se espalhou para as regiões de Amhara e Afar, depois de ter permanecido cerca de 11 meses circunscrito a Tigray. A guerra opõe as forças do governo ao grupo rebelde Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF), que dominava a política nacional antes de Ahamed assumir o poder.

Os parceiros internacionais como os Estados Unidos, que ameaçaram impor sanções específicas relacionadas com o conflito, estarão atentos, segundo os observadores, à evolução das relações entre as duas partes envolvidas e aforma como, com a legitimidade dos votos, Ahmed vai gerir a situação.

Apenas três chefes de Estado africanos (da Nigéria, Senegal e Somália) compareceram à cerimónia oficial esta segunda-feira – o que demonstra que a posição de Ahmed está a tornar-se tóxica para os seus aliados africanos. Até porque, na semana passada, o governo etíope enfrentou uma condenação das Nações Unidas, dos Estados Unidos e de vários países europeus a propósito da expulsão de sete funcionários da ONU acusados ​​de apoiar as forças de Tigray.