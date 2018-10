Etiópia: o novo El Dorado dos países emergentes

Em 15 de fevereiro deste ano, Hailemariam Desalegn, primeiro-ministro etíope desde 2012, renunciou ao cargo para abrir a porta à tentativa, mais uma, de normalizar a vida política e social da Etiópia, um dos países mais pobres do mundo, mundialmente conhecido pelas imagens arrepiantes da escassez de todo o tipo de necessidades primárias.

A Frente Democrática Popular da Etiópia, uma coligação no poder desde 1991, estava sem forma de resolver a mais recente das crises: os tumultos que começaram em 2015 entre os dois grupos maioritários da Etiópia, os Oromo e os Amhara (que juntos representam 61% da população), que obrigou a muitos meses de estado de emergência e deixou um rasto de centenas de mortos e milhares de presos.

Abiy Ahmed – 42 anos, filho de pai muçulmano e mãe cristã e ministro da Ciência e Tecnologia durante um curto período de tempo – era o mais improvável dos primeiros-ministros seguintes, mas acabou por ser o escolhido o governa o país desde abril, passando a ser o mais jovem chefe de Estado de África.

Desde então, Abiy Ahmed arrancou uma série de iniciativas com as quais pretendia alterar radicalmente a sociedade etíope e a imagem do país no planeta. A primeira foi a contenção da agitação que quase levou uma parte do país ao colapso: acabou com o estado de emergência, libertou presos políticos, blogers e outros dissidentes que enchiam as prisões, permitiu o regresso de exilados políticos (nomeadamente dos líderes da Frente de Libertação do Orono, considerado terrorista desde 2008) e acabou com os apagões da Internet.

Mais ainda, assinou com o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, um tratado de paz e restabeleceu relações diplomáticas com o país, encerrando 20 anos de um conflito cujos motivos já se tinham perdido no tempo e que deixou para trás 80 mil mortos.

Para consumo interno, Ahmed reconheceu publicamente que governos anteriores sistematizaram a repressão, cometeram violações dos direitos humanos e usaram de desmesurada força contra tudo e todos os que era oposição.

O novo desafio do governo é introduzir reformas no sistema político: o atual modelo de estado federal acentua conflitos de interesse entre diferentes grupos, em vez de promover a unidade e a solidariedade social entre os diversos grupos étnicos – alguns deles com um longo historial de confrontação sangrenta.

Revolução na economia

O investimento da China, dos Emirados Árabes Unidos e de outros países tem secundado os esforços do novo regime para transformar o país e restabelecer (ou talvez antes criar de raiz) uma imagem de credibilidade e confiança.

O esforço estrangeiro permitiu melhorar as infraestruturas do Estado, tanto por terra como com a construção de uma rede ferroviária. Por outro lado, a Ethiopian Airlines, até recentemente pertencente ao Estado, posicionou-se como uma das companhias aéreas mais poderosas do continente, especialmente pelas suas conexões com vários países do Médio Oriente e da Ásia.

A companhia aérea é a primeira de uma série de privatizações previstas para o futuro próximo, e que o novo governo afirma serem essenciais para o Estado obter financiamento para investir nas necessidades da população – algumas delas surpreendentemente primárias.

Os investidores privados estrangeiros acorreram aos sinais de mudança. Diversas fábricas – nomeadamente do setor dos têxteis, vestuário, calçado e componentes automóveis, aqueles que mais insistem nas deslocalizações – já mudaram ou ponderam mudar a curto prazo operações industriais para o país.

O governo investiu num parque industrial de grandes dimensões – e fê-lo ‘à moda’ do primeiro mundo: é ecologicamente sustentável e assume uma pegada de CO2 muito reduzida, o que o transforma num dos mais modernos complexos do género, se não mesmo o mais moderno, em toda a África.

Algumas empresas dos Estados Unidos foram pioneiras no investimento no país. O exemplo mais interessante é o da PVH Corp., proprietária das marcas Calvin Klein, Van Heusen, Izod, Arrow, Speedo e Tommy Hilfiger, decidiu instalar-se no parque industrial-modelo, construído em Hawassa, cidade a 220 quilómetros ao sul de Adis Abeba, a capital.

Três anos após a inauguração, as fábricas do parque empregam 15 mil trabalhadores — quase 90% de mulheres — com potencial para acrescentar mais 45 mil. A PVH acabou mesmo plor ganhar o Prémio de Excelência Corporativa, concedido pela administração dos Estados Unidos para identificar empresas que se distingam pelas suas práticas nas operações empresariais no exterior.

Abiy Ahmed vai enfrentar eleições em 2020, mas para já não parece haver ninguém que possa imaginar concorrer contra a popularidade do novo chefe do governo da Etiópia.