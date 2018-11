EUA: democratas recuperam a Câmara e colocam Trump sob pressão

As urnas ainda não estão todas fechadas – nos confins do Alasca, as eleições ainda decorrerão por mais uma hora – mas a comunicação social norte-americana já dá por certo que o Partido Republicano de Donald Trump vai perder a maioria que tinha na Câmara dos Representantes e conservar a do Senado.

Os republicanos perdem assim uma maioria que conservaram nos últimos oito anos e enfraquecem a posição do presidente Donald Trump, que passa a contar com uma Câmara adversa às suas posições, o que – a ver pelos problemas do seu antecessor, Barack Obama, que enfrentou a mesma oposição – pode ser um poderoso entrave às políticas da Casa Branca.

Numas eleições legislativas marcadas pela alta participação, os norte-americanos escolheram um Congresso com mais mulheres e mais diversidade racial e religiosa do que nunca – o que de algum modo é uma espécie de derrota dentro da derrota de Donald Trump – que desta forma leva com um ‘cartão amarelo’ em relação às políticas que vai prosseguindo e dá nota de que nem todo o país se revê na Casa Branca.

Os democratas poderão agora bloquear a aprovação de leis e impulsionar os seus próprios projetos legislativos. E também têm os votos necessários para iniciar investigações sobre Trump e os seus negócios, e até mesmo avançar com um processo de impeachment – o que de qualquer modo seria apenas uma forma de pressão sobre Trump.

A chamada onda azul, cor que identifica o partido de Barack Obama e Hillary Clinton, chegou sem força mas, mais uma vez, o voto rural tendeu a favorecer os republicanos e as áreas urbanas e suburbanas os democratas: conquistaram distritos em que não eram favoritos, como Nova Iorque, Texas, Illinois ou Virgínia.

Muitas outras barreiras invisíveis quebraram esta terça-feira nos Estados Unidos: Jared Polis, o primeiro governador declaradamente homossexual do país foi eleito no Colorado; Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, torna-se, aos 29 anos, a mulher mais jovem já eleita na Câmara dos Deputados; e a vitória de Rashida Tlaib em Michigan significa a chegada do primeiro muçulmano ao Capitólio.

Trump, contudo, já afirmou que as eleições foram “um tremendo sucesso esta noite. Obrigado a todos, escreveu no Twitter. As eleições intercalares são sempre uma ‘verificação’ do rumo do governo da Casa Branca – mas as desta terça-feira são-no especialmente, uma vez que Trump colocou-se no epicentro da campanha. E terá de fazer as leituras adequadas, dado que os norte-americanos deram mostras de colocarem sérias dúvidas sobre o facto de ‘a América ser grande outra vez’.