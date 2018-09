EUA: Fed revê em alta estimativa do PIB e antecipa crescimento de 3,1% este ano

Ler mais

A Reserva Federal dos EUA reviu em alta a estimativa para o crescimento económico no país para os próximos dois anos, no relatório publicado após a reunião de política monetária do banco central. Este ano, a instituição liderada por Jerome Powell antecipa uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,1%, enquanto para o próximo projeta 2,5%.

No primeiro caso, a projeção representa uma revisão em alta de 0,3 pontos percentuais face à estimativa de junho (2,8%) e, no segundo, de 0,1 pontos face a junho (2,4%). Para 2020, a Fed manteve a projeção de um crescimento de 2%.

Ao nível do mercado de trabalho, a Fed reviu também em alta a projeção para 2018, estimando agora que a taxa de desemprego se fixe nos 3,7%, ou seja, mais 0,1 pontos percentuais que na anterior análise. Tanto para 2019 como para 2020, manteve a estimativa de uma taxa de desemprego nos 3,5%.

Em relação à inflação subjacente, também não houve alterações e os membros do Federal Open Market Committee (FOMC) esperam que acelere 2% este ano e 2,1% tanto em 2019 como em 2020.

A robustez da economia, representada no mercado de trabalho em pleno emprego e na aceleração da inflação em linha com a meta do banco central, foram exatamente as justificações dadas para uma nova subida dos juros.

A Fed subiu a federal funds rate, pela terceira vez este ano, em 25 pontos base para um intervalo entre 2% e 2,25%. “A informação recebida, desde que o FOMC reuniu em agosto, indica que o mercado de trabalho continua a fortalecer-se e que a atividade económica tem crescimento a um ritmo forte. O consumo das famílias e o investimento fixo das empresas tem crescimento fortemente”, explicou, em comunicado.

As projeções económicas indicam ainda que a instituição pretende manter o curso de subidas das taxas, em linha com a normalização da política monetária que tem executado. Até ao final do ano, a Fed espera ainda fazer nova subida já que antecipa que os juros de referência fiquem numa média de 2,4%. Para 2019, vê as taxas nos 3,1% e, em 2020, nos 3,4%.

[Notícia atualizada às 19h25]