EUA limitam venda de tecnologia para fabricante chinês de semicondutores

Pequim, 30 out (Lusa) – Os Estados Unidos anunciaram esta terça-feirao restrições nas vendas de tecnologia para um fabricante chinês de semicondutores, apontando motivos de segurança nacional, numa altura em que Washington tenta travar as ambições chinesas para o setor tecnológico.

Os entraves impostos às compras pela firma Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. refletem as preocupações da Casa Branca com a competição chinesa, que ameaça o domínio dos EUA nos setores de alto valor agregado e os fornecedores de tecnologia norte-americanos.

Pequim está a investir milhares de milhões de dólares para formar fabricantes de ‘chips’ como a Jinhua, visando transformar o país em líder global nos setores robótica ou inteligência artificial.

Os EUA consideram que a estratégia de Pequim viola os seus compromissos em abrir o mercado, nomeadamente ao forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia e ao atribuir subsídios às firmas domésticas, enquanto as protege da competição externa.

Washington está ainda apreensivo com a erosão da liderança dos EUA no setor.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou já taxas sobre um total de 250 mil milhões de dólares (212 mil milhões de euros) de importações oriundas da China, visando pressionar o país a recuar nos seus planos.

A Jinhua está a obter “capacidade de produção substancial” para circuitos integrados, possivelmente recorrendo a tecnologia norte-americana, o que “ameaça a longo termo a viabilidade económica dos fornecedores dos EUA destes componentes essenciais para os sistemas militares” dos Estados Unidos, lê-se no comunicado do Departamento do Comércio.

A empresa passou a fazer parte da “Lista de Entidades” que são obrigadas a requerer uma licença para compra de software, tecnologia e matérias-primas. A mesma nota avisa que aqueles pedidos serão “revistos com o pressuposto de recusa”.

“Isto vai limitar a habilidade [da Jinhua] para ameaçar a cadeia de fornecimento de componentes essenciais aos nossos sistemas militares”, justifica o secretário do Departamento de Comércio, Wilbur Ross.

A Jinhua está já envolvida numa disputa judicial com o fabricante de ‘chips’ norte-americano Micron Technology Inc., que acusa a firma chinesa de usurpar a sua tecnologia.

O Micron processou a Jinhua, em dezembro passado, num tribunal federal no estado da Califórnia. No mês seguinte, a Jinhua processou a empresa norte-americana num tribunal chinês e obteve ordem para bloquear as vendas de alguns produtos do Micron.