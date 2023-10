Com a inflação a dar sinais de abrandamento e os juros já em níveis recorde dos últimos 40 anos, a autoridade monetária deve manter tudo inalterado, embora a possibilidade de nova subida até ao final do ano continue em cima da mesa.

30 Outubro 2023, 09h36

A Reserva Federal tem marcada nova reunião de política monetária esta semana, não se esperando alterações para já nos juros, apesar de o mercado manter essa hipótese em cima da mesa. A inflação tem dado sinais evidentes de recuo, o que facilita a tarefa do banco central, mas as projeções dos seus membros quanto à taxa terminal deixam margem para nova subida, algo que, a materializar-se, será na reunião de dezembro.

A reunião está marcada para terça e quarta-feira, ou seja, uma semana depois do homólogo europeu ter anunciado que deixou tudo na mesma na política monetária da zona euro. Se a inflação na zona euro dá bastantes sinais de alívio, nos EUA essa realidade é ainda mais evidente, estando a economia norte-americana um passo à frente no ciclo económico.

Assim, a expectativa generalizada passa por uma reunião sem novidades. A confirmar-se, será a segunda reunião seguida sem mexidas nos juros e a quarta nas últimas três com este desfecho, um sinal de que o indicador de preços começa a retomar uma trajetória mais confortável para a autoridade monetária norte-americana.

Recorde-se que, do pico de 9,1%, o indicador recuou já para 3,7% na leitura mais recente, que nem corresponde ao mínimo registado nos últimos meses.

Torna-se, portanto, improvável nova mexida, isto apesar das projeções dos membros do comité de política monetária da Fed. No mais recente exercício de previsões macro, a Fed apontou a 5,6%, ou seja, mais 10 pontos base (p.b) do que a atual taxa de referência, o que mantém a porta aberta a nova subida até ao final do ano.