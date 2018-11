Euro cai pressionado por tensão entre Roma e Bruxelas

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 14 de novembro pelas 10:30 horas dois leilões das OT [Obrigações do Tesouro] com maturidade em 25 de outubro de 2023 e 17 de outubro de 2028, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros”, anunciou.