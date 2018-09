Euro sobe antes de reunião do BCE

O euro subiu hoje, antes da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira.

Cerca das 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1626 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1586 dólares.

Hoje foi anunciado que os preços de produção baixaram nos Estados Unidos 0,1% em agosto em relação a julho, quando tinham ficado estagnados.

Na Europa, as atenções centram-se na reunião do BCE, que deve reafirmar a orientação da sua política monetária, mantendo as taxas de juro nos níveis atuais pelo menos até ao verão de 2019 e reduzindo para metade o volume do programa de compra de ativos, que fica a partir de outubro em 15 mil milhões de euros mensais até ao fim do ano.

Após a reunião, o BCE divulga novas previsões macroeconómicas de crescimento e de inflação.

Divisas……….hoje…………..segunda-feira

Euro/dólar……1,1626………………..1,1586

Euro/libra……0,89021………………0,89052

Euro/iene……129,43…………………129,29

Dólar/iene…..111,32…………………111,59