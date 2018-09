Euro sobe face ao dólar após decisões do BCE

O euro subiu hoje face ao dólar, após a reunião do Banco Central Europeu (BCE), que deixou as taxas de juro inalteradas e confirmou o fim do programa de compra de ativos a partir de janeiro.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1679 dólares, quando na quarta-feira à mesma hora negociava a 1,1626 dólares.

O BCE deixou as taxas de juro inalteradas, mas reviu em baixas as previsões de crescimento para 2018 e 2019, apontando um aumento da incerteza devido ao “protecionismo crescente”.