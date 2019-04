EuroBic lucra 42,5 milhões e perde administrador visado na auditoria da EY à CGD

O EuroBic registou em 2018 um lucro de 42,5 milhões de euros, “o melhor resultado obtido nos dez anos de atividade, que compara positivamente com os 25,0 milhões de euros registados no ano anterior”, diz o banco em comunicado.

Este lucro resulta do “crescimento do volume de negócios e dos níveis de fidelização dos clientes, que, conjuntamente, contribuíram para uma melhoria sustentada da rentabilidade core em cerca de 4,9%, o que merece particular destaque num contexto adverso de taxas de juro negativas e de forte concorrência”, diz o banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos.

Adicionalmente, no ano de 2018, a realização de mais-valias com a carteira de investimentos (15,4 milhões de euros líquidos) teve também um contributo importante, revela o banco.

“A melhoria sustentada do resultado core contribuiu igualmente para a evolução positiva dos níveis de eficiência, tendo-se observado uma diminuição do cost-to-income de 66,5% em 2017 para 65,7% em 2018 (excluindo efeitos não recorrentes)”, adianta a instituição em comunicado.

O ativo total do EuroBic ascendeu a 7,5 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, “o que representa um aumento de 428 milhões de euros face ao ano anterior (+6,0%), financiado essencialmente pelo aumento dos recursos de

clientes em cerca de 410 milhões de euros (+7,7%)”, diz o comunicado.

Hoje foi ainda conhecido que o administrador do EuroBic, José Araújo e Silva, cuja idoneidade estava a ser avaliada pelo Banco de Portugal na sequência da auditoria feita pela EY à Caixa Geral de Depósitos, decidiu renunciar ao cargo de administrador do banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos. O Jornal Económico confirmou a renuncia “por motivos pessoais”. O Eco avançou com a notícia.