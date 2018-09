Eurodeputada do PSD defende taxas de co-financimanto mais elevadas para as RUP

Taxas de co-financiamento mais elevadas para projetos e estudos apresentadas pelas Regiões Ultraperiféricas (RUP), até aos 85%, e a inclusão das infraestruturas de transportes da Madeira na rede principal, para alocar projetos nas áreas dos transportes, da energia, e no digital, será a proposta apresentada por Claúdia Monteiro de Aguiar, eurodeputada do PSD, na Comissão de Transportes e Turismo no Parlamento Europeu.

A eurodeputada social democrata vai ainda sugerir a abertura de um concurso dentro do ‘Mecanismo Interligar Europa’ (MIE) específico para a RUP. Claúdia Monteiro de Aguiar diz que este mecanismo “não tem servido como desejávamos o objectivo da coesão territorial, social e económica” o que tem levado a que os projectos para as RUP sejam “diminutos ou mesmo inexistentes”.

Nesse sentido a eurodeputada diz que vai fazer lóbi “junto dos meus colegas das várias forças políticas, na Comissão TRAN sensibilizando-os para este compromisso de defesa” das Ultraperiféricas.