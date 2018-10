Eurodeputadas reivindicam direito de voto eletrónico à distância no período de licença de maternidade

Foram mães durante a presente legislatura e, durante o período de licença de maternidade (além da fase final de gravidez), não puderam exercer o direito de voto no Parlamento Europeu. Ao contrário do que se verifica no Congresso dos Deputados de Espanha, entre outros exemplos, o Parlamento Europeu não possibilita o exercício do direito de voto eletrónico à distância.

As eurodeputadas espanholas Eider Gardiazabal (PSOE), Carolina Punset (ex-Ciudadanos), Marina Albiol (Izquierda Unida) e Estefanía Torres (Podemos) foram impedidas de votar em matérias que acompanhavam há muito tempo, sublinha a agência de notícias EFE, e reivindicam o direito de volto eletrónico à distância no período de licença de maternidade. Possibilidade que não está prevista nos regulamentos do Parlamento Europeu.

“A ausência destes mecanismos não é mais do que um reflexo da realidade social que claramente castiga as mulheres que decidem ser mães, pois não afeta da mesma forma nenhum dos eurodeputados homens que são pais”, critica Albiol. No mesmo sentido aponta Punset: “É mais um sintoma de que não se presta atenção aos problemas das mulheres. Se os homens engravidassem, sendo como são a esmagadora maioria no hemiciclo, não há dúvida de que não haveria problema em dar luz verde ao voto eletrónico”.

De acordo com os regulamentos do Parlamento Europeu, as eurodeputadas podem estar de baixa nos últimos três meses de gravidez e nos seis meses seguintes ao parto. Durante esse período, as eurodeputadas estão dispensadas de marcar presença no hemiciclo, mas não podem exercer o direito de voto (nem à distância, nem delegando o voto). O mesmo se aplica a casos de doença ou de apoio a familiares em situação grave.