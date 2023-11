Eurodeputado Carlos Coelho pede esclarecimentos a Bruxelas sobre falhas na execução do PRR português

Em causa está um Relatório Especial sobre o Quadro de Acompanhamento do desempenho do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do Tribunal de Contas Europeu que concluiu que 20 dos 86 investimentos estão num estado “crítico” ou “preocupante”.

16 Novembro 2023, 11h04