Euromilhões: dois segundos prémios saem em Portugal

A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 3 – 15 – 24 – 42 – 46 e as estrelas 9 e 12. O primeiro prémio do concurso, num valor superior a 82 milhões de euros, saiu a um apostador no Reino Unido, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Para Portugal vieram dois segundos prémios, no valor de 220.944,35 euros. Também o terceiro prémio (18.162,51 euros) saiu a dois apostadores em Portugal, enquanto o quarto prémio (de 4.871,78 euros) será entregue a cinco jogadores com aposta registada em Portugal

Quanto às combinações vencedoras do concurso do M1lhão, também sorteadas esta sexta-feira, são QWM 19.677; QTW 30.159; QVP 25.087; QRR 24.807; QXB 38.079. Os cinco prémios, no valor de um milhão de euros cada, saíram nos distritos de Lisboa, Beja, Évora, Coimbra e no portal dos Jogos Santa Casa.

De recordar que os prémios atribuídos de valor superior a 5.000,00 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.