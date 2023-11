O resultado líquido ajustado cresceu 13,2%, para 146,5 milhões de euros, “graças ao crescimento orgânico, à disciplina de custos e a uma estratégia de financiamento eficiente”, revela a plataforma pan-europeia de mercado de capitais.

8 Novembro 2023, 16h50

A Euronext reportou um resultado líquido que mais do que duplicou (+119,6%) para 166,5 milhões de euros, como fruto do crescimento orgânico em negócios não relacionados com o volume e pela contínua disciplina de custos, acima das expectativas do mercado, para além de se dever a alguns one-offs. O lucro ajustado cresceu 13,2%, para 146,5 milhões de euros, “graças ao crescimento orgânico, à disciplina de custos e a uma estratégia de financiamento eficiente”.

“O lucro líquido reportado foi de 166,5 milhões de euros, um aumento de +119,6% em relação ao ano anterior, refletindo o encaixe de capital de 41,6 milhões de euros recebido neste trimestre após a alienação da participação de 11,1% da Euronext na LCH SA e a base de comparação positiva devido à perda pontual de NTI (net treasury income) no terceiro trimestre de 2022 da alienação parcial da carteira de investimentos da Euronext Clearing”, lê-se no comunicado.

A Euronext reportou um Resultado por Ação (EPS) ajustado de 1,38 euros, o que traduz um aumento de +13,7% e, em uma base reportada, o EPS mais do que duplicou em relação ao ano anterior, para 1,57 euros.

“O ambiente de taxas de juro elevadas permitiu-nos, pela primeira vez, gerar receitas financeiras positivas, o que significa que ganhamos mais com o nosso depósito em dinheiro do que pagamos de juros pela nossa dívida. De um modo geral, a nossa saúde financeira é muito boa, uma vez que a nossa atividade continuou a ser fortemente geradora de caixa e a nossa conversão do fluxo de caixa atingiu 100,7%. Em termos de alavancagem a dívida líquida fixou-se em 2,0x o EBITDA ajustado no final do terceiro trimestre de 2023”, acrescenta a Euronext.

A receita e o rendimento totais atingiram 360,2 milhões de euros, o que traduz um aumento de +2,8% em comparação com a receita e o rendimento subjacentes do terceiro trimestre de 2022, e um aumento de +4,1% excluindo a depreciação da coroa norueguesa a que a empresa está exposta na Noruega.

Diversificação bem-sucedida

A bolsa de valores europeia com sede em Amsterdão que opera mercados regulamentados em Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Milão, Oslo e Paris revelou que o desempenho no terceiro trimestre resulta da “estratégia de diversificação bem-sucedida, com um crescimento orgânico significativo das receitas não relacionadas com o volume, que constituem agora 60 % das receitas totais, impulsionado pelos serviços tecnológicos e pelos serviços de dados avançados, e um crescimento de dois dígitos nas atividades diversificadas relacionadas com a negociação, especialmente no rendimento fixo (especialmente MTS) e na negociação de energia a moedas constantes”.

Os resultados positivos compensam o impacto negativo do abrandamento na negociação nos mercados a contado e de derivados, as variações da taxa de câmbio da coroa norueguesa, e uma nota de crédito nas receitas transitórias, ressalva a plataforma pan-europeia do mercado de capitais.

A Euronext diz que “reforçou a sua posição como a principal plataforma para a cotação de ações na Europa”. Neste trimestre, foram admitidas nos mercados Euronext mais de 72% das novas cotações de ações na Europa, com 23 novas cotadas, elevando o total para 51 admissões nos primeiros nove meses de 2023. Nomeadamente, a empresa de beleza e cosméticos Coty, sediada nos Estados Unidos, fez uma dual listing na Euronext Paris para expandir a sua exposição aos investidores europeus, lembra a empresa.

“A Euronext continuou a ser a plataforma de negociação no mercado a contado de referência na Europa, proporcionando a melhor liquidez da sua classe, com uma quota de mercado média de 66,5% durante o trimestre e um aumento da captura de receitas de 0,54bps, apesar da elevada dimensão média das ordens”, lê-se no comunicado da entidade que detém a Euronext Lisbon.

“Confirmámos também a nossa liderança global na cotação de obrigações e de obrigações ESG na Europa, com mais de 54.300 obrigações cotadas”, acrescenta a empresa.

Além disso, avança a Euronext, “a União Europeia reconheceu o MTS como uma plataforma de intermediação reconhecida para a implementação de market making eletrónico em instrumentos de dívida emitidos pela União Europeia. Este novo mercado foi lançado com grande sucesso no início de novembro, e os volumes negociados e a participação dos corretores têm sido muito dinâmicos”.

“No terceiro trimestre de 2023, continuámos a nossa forte disciplina de custos e demonstrámos uma elevada capacidade de geração de capital graças à nossa contínua disciplina de custos e ao impacto positivo da NOK na taxa de câmbio, mantivemos as nossas despesas operacionais subjacentes, excluindo D&A, em 146,5 milhões de euros, uma redução de -2,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2022”, refere a Euronext.

“Considerando a atual taxa de câmbio da NOK, esperamos um impacto positivo para o ano inteiro de 12 milhões de euros da depreciação da NOK na nossa base de custos. Como resultado, esperamos que os custos subjacentes, excluindo depreciações e amortizações. sejam inferiores aos 630 milhões de euros anteriormente previstos para 2023”, explica a empresa.

No que toca ao EBITDA ajustado atingiu 213,7 milhões de euros no terceiro trimestre, o que significa um aumento de +6,9% em comparação com o EBITDA ajustado do terceiro trimestre de 2022.

Negociação

A Euronext destaca o “forte desempenho dos negócios não relacionados com o volume de negociação”. A Saber Technology Solutions que registou 27,4 milhões de euros de receitas (+5,5%) graças aos benefícios contínuos da internalização dos serviços de colocação após a migração do Core Data Center para Bergamo e ao bom desempenho das atividades tecnológicas da Nord Pool”.

Na lista dos “negócios não relacionados” estão os serviços de dados avançados que registaram 55,5 milhões de euros de receitas (+4,7%), “reflectindo o crescimento dos dados de mercado e a continuação do bom desempenho das actividades de soluções de dados avançados”.

Também a atividade de Custódia e Liquidação que registou 58,9 milhões de euros de receitas (+3,1%), “uma vez que os novos serviços e o crescimento dos activos sob custódia compensaram a diminuição da atividade de liquidação e o impacto negativo da depreciação da coroa norueguesa (NOK). Numa base comparável a moedas constantes, as receitas aumentaram +6,5%”.

Já a admissão à cotação registou 54,6 milhões de euros de receitas (+1,1%), em resultado das actividades dos serviços às empresas e da manutenção da posição de liderança das admissões a cotação na Europa, parcialmente compensada pela depreciação da moeda norueguesa. Numa base comparável a moedas constantes, as receitas aumentaram +3,4%.

Também se incluem as receitas não relacionadas com o volume de negociação que representaram 60% das receitas da Euronext do terceiro trimestre de 2023 (versus 53% no terceiro trimestre de 2022) e cobriram 148% dos custos operacionais subjacentes, excluindo D&A – depreciações e amortizações – (o que copara com 107% no 3.º trimestre de 2022).

A receita de clearing (compensação) foi de 29,5 milhões de euros (+1,6%), “refletindo atividades dinâmicas de compensação de obrigações e atividades sólidas de compensação de derivados, compensando volumes de compensação de ações mais suaves, e a NTI foi de 13,7 milhões de euros”.

A Euronext diz ainda que “as receitas de negociação foram sólidas, no valor de 118,3 milhões de euros (+0,4%), resultado da diversificação das actividades de negociação e do reforço da liderança na negociação em cash num ambiente de baixa volatilidade para a negociação de ações”.

“Foi registado um forte crescimento orgânico na negociação de fixed income (25,4 milhões de euros, +18,7%) e na negociação de energia (8,6 milhões de euros, +10,0%), mais do que compensando a diminuição das receitas da negociação no mercado a contado (64,6 milhões de euros, -4,4%)”, revela a plataforma pan-europeia.

A quota de mercado das ações a dinheiro foi, em média, de 66,5 % no terceiro trimestre de 2023 e a captação de receitas foi, em média, de 0,54 bps, acima dos mínimos indicados, conclui.

Sinergias

A bolsa pan-europeia destaca ainda o “progresso contínuo na integração do Grupo Borsa Italiana” e diz que atingiu 47,6 milhões de euros de sinergias de EBITDA anuais acumuladas, entregando sinergias em linha com o cronograma anunciado e confirmando a meta provisória de 70 milhões de euros até o final do ano”.

“Estamos no bom caminho para atingir os 115 milhões de euros de sinergias anuais acumuladas até ao final de 2024. A maior parte das sinergias remanescentes será obtida através da expansão da Euronext Clearing para os nossos mercados de derivados”, revela a empresa.

Destaque ainda para a introdução de uma nova metodologia baseada no VaR (Value at Risk) na Euronext Clearing para os mercados de ações, ETF e derivados financeiros em 23 de outubro de 2023. “A Euronext Clearing começou a compensar acções em Bruxelas a 6 de novembro de 2023, marcando o primeiro passo da expansão europeia da nossa CCP (Central Counterparty/contraparte central). Os restantes mercados seguir-se-ão no final deste trimestre”, avança a empresa que anuncia que irá expandir a Euronext Clearing para os mercados de derivados no terceiro trimestre de 2024.