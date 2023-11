Os dados incluem ainda informações sobre a elegibilidade e alinhamento do volume de negócios, despesas operacionais e despesas de capital das empresas com a Taxonomia da UE.

15 Novembro 2023, 11h47

Na sequência do anúncio que a Euronext fez durante a Euronext Sustainability Week, o go live do MY ESG Profile tem visíveis cerca de 1.900 perfis ESG das empresas cotadas em todos os mercados Euronext.

Em comunicado a empresa que gere várias bolsas europeias, incluindo a portuguesa, revela que lançou o prometido My ESG Profile, a nova ferramenta que destaca os esforços de sustentabilidade das empresas cotadas e facilita o acesso dos investidores a dados ESG.

A Euronext tornou-se a primeira bolsa de valores a disponibilizar os dados ESG dos seus emitentes num formato padronizado. Assim, Cerca de 1.900 perfis ESG de empresas estão agora disponíveis para consulta no site Euronext Live.

Antes do lançamento, os emitentes tiveram seis semanas para rever e enriquecer os seus perfis para os terem prontos para publicação.

A plataforma considera que centralizar as informações beneficia o mercado. “O objetivo do My ESG Profile é apoiar a transição para uma economia sustentável, fornecendo às empresas cotadas uma ferramenta digital que podem usar para centralizar informações relevantes de ESG, mostrando ao mercado os seus esforços de sustentabilidade e facilitando o acesso dos investidores a esses dados essenciais para decisões de investimento sustentável informadas”, revela a Euronext em comunicado.

“Esta iniciativa contribui para aumentar a transparência nos mercados financeiros e para a democratização do acesso a dados ESG confiáveis e faz parte do apoio da Euronext aos emitentes em todas as etapas da sua jornada ESG para acelerar a transição para uma economia europeia alinhada com uma trajetória de 1,5 graus”, refere a empresa que acrescenta que “está, assim, no centro da estratégia da Euronext de moldar os mercados de capitais para as gerações futuras”.

Mais de 60 mil pontos de dados ESG disponíveis no Euronext Live

Segundo a Euronext, cada perfil contém uma secção padronizada de dados ESG alimentada pela Euronext e pelo seu parceiro de dados. Foram ao todo analisados cerca de 30 indicadores-chave de ESG, tendo como base os relatórios anuais dos emitentes e outras publicações.

“Esses indicadores são provenientes de regulamentações europeias importantes, como a Taxonomia da UE, CSRD, e o Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) e incluem indicadores como emissões de gases de efeito estufa (âmbito 1, 2, 3), intensidade de emissões de gases de efeito estufa, pegada de carbono, diversidade de género nos conselhos de administração, diferença salarial de género, intensidade energética, emissões para a água, resíduos perigosos e participação no consumo e produção de energia não renovável”, detalha a Euronext.

Os dados incluem ainda informações sobre a elegibilidade e alinhamento do volume de negócios, despesas operacionais e despesas de capital das empresas com a Taxonomia da UE.

“Com esta iniciativa, a Euronext coloca os dados não financeiros no mesmo patamar dos dados financeiros, com a ambição de aumentar a acessibilidade dos principais pontos de dados ESG publicados pelos seus emitentes”, avança a empresa que adianta ainda que os emitentes têm a opção de carregar informações adicionais para os seus perfis através do portal do cliente da Euronext, incluindo conquistas e metas ESG, documentos, classificações ESG, e detalhes de contato.

O lançamento deste serviço marca um marco importante na ambição da Euronext de fornecer ferramentas e orientações concretas sobre ESG a todas as suas empresas cotadas, facilitando o diálogo entre investidores e emitentes sobre questões de ESG, refere a empresa liderada por Stéphane Boujnah.

“A Euronext continuará a enriquecer este serviço com base nas necessidades dos emitentes e investidores e nas evoluções regulatórias. Uma parte fundamental da estratégia de ESG da Euronext é continuar a desenvolver produtos e serviços projetados para capacitar empresas na sua busca por objetivos ESG e para canalizar investimentos para projetos sustentáveis”, conclui.