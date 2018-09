Europa consolida segunda posição no mercado mundial de cruzeiros

Ler mais

Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, inaugurou oficialmente hoje, dia 19 de setembro, em Lisboa, o ‘Seatrade Cruise Med’, considerado o maior evento do setor de cruzeiros do mundo focado no Mediterrâneo e mares adjacentes.

Neste evento, que continua até amanhã, 20 de setembro, na FIL – Centro de Congressos e Exposições de Lisboa, Ana Paula Vitorino destacou que esta é uma excelente oportunidade para as empresas portuguesas se apresentarem à indústria mundial de cruzeiros, assim como a todo o Governo português, entidades públicas e empresas privadas, no sentido de desenharem projetos futuros neste setor de atividade.

Na cerimónia de abertura participaou também o presidente da CLIA (Associação Internacional de Linhas de Cruzeiros) Europe e ‘chairman’ da Carnival UK, a líder mundial do setor.

David Dingle falou na qualidade de dirigente CLIA e assegurou que o estado da indústria de cruzeiros é “muito bom”.

“No ano passado, realizaram-se em todo o mundo 26,7 milhões de cruzeiros, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Assumindo que os níveis de ocupação permanecem sensivelmente os mesmos neste ano, isso significa que mais de 28 milhões de cruzeiros serão sido vendidos em 2018, um crescimento adicional de 5%. O crescimento do mercado de origem europeu tem-se mantido constante e se algum constrangimento teve lugar foi a redistribuição de alguns navios para a Ásia e outros locais. Em 2017, 26% das vendas globais de cruzeiros foram na Europa, mas prevemos um aumento para 28% em 2018 e 2019, à medida que a capacidade começar a aumentar”, defendeu este responsável.

Especificamente sobre a Europa, David Dingle acrescentou que, “olhando para a Europa como mercado de origem, destino e centro industrial, o que mais impressiona é o crescimento da contribuição económica da indústria europeia de cruzeiros – perto de 48 mil milhões de euros em 2017, um aumento de 16,9% desde a última pesquisa em 2015″.

“É uma subida fenomenal, e vem do crescimento do mercado de origem, mais atividades operacionais de cruzeiros na Europa e mais construção de navios de cruzeiro, item que cresceu mais de 22% em comparação com 2015, subindo para níveis recorde, com uma notável carteira de encomendas de 66 novos navios até 2021, no valor de quase 30 mil milhões de euros”, adiantou aquele responsável.

“Com vendas de sete milhões de cruzeiros em 2017, 8% a mais do que em 2015, a Europa é o segundo maior mercado emissor do mundo. Mais de 80% das vendas europeias foram para cruzeiros na Europa e, somando-se ao número de americanos, asiáticos e australianos a fazer cruzeiros na Europa, isso significa que 6,5 milhões de pessoas fizeram um cruzeiro na Europa durante o ano passado, 6% a mais que em 2015″, revelou David Dingle.

“Consigo perceber os motivos para a economia de cruzeiros europeus continuar a crescer a este ritmo. Mesmo com sete milhões de cruzeiros vendidos, a penetração no mercado europeu não passa de 2% da população total, enquanto na América do Norte e na Austrália esse número está próximo de 4%. As novas encomendas destinadas à Europa impulsionarão um novo aumento da procura”, sublinhou o presidente da CLIA Europe.

Acolhido pela APL – Administração do Porto de Lisboa e apoiado pela MedCruise e pela Associação Internacional de Linhas de Cruzeiros (CLIA), o evento é composto por uma feira, conferências e um programa complete de ‘networking’. Esta feira faz parte da ‘Portugal Shipping Week’.

Subiram igualmente ao palco na inauguração official, o vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro, e a Secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho.

Também Airam Diaz Pastor, presidente da MedCruise e diretor comercial da Autoridade Portuária de Santa Cruz de Tenerife sublinhou que o Mediterrâneo está perante um futuro risonho, a desenvolver mais capacidade e mais investimentos em infraestruturas portuárias.

Com a área da conferência sempre ocupada, o recinto da feira estava igualmente vibrante, com mais mais de 2.700 participantes de 105 países.

O ‘Seatrade Cruise Med’ é realizado a cada dois anos, sendo a primeira que se realiza em Portugal.