Europa lança convite para percorrer Lisboa sob a sua perspetiva

No âmbito das celebrações do Ano Europeu do Património Cultural, que pretende sensibilizar para a importância do património cultural europeu comum no reforço da identidade europeia, a Lisboa pode ser esta sexta-feira, dia 16, e nos próximos dias 23 e 30 de novembro, percorrida sobre a perspetiva europeia.

Esta iniciativa é promovida pela Representação da Comissão Europeia em Portugal e a EUNIC Portugal, rede que reúne institutos culturais nacionais e embaixadas da União Europeia, e conta com três percursos culturais urbanos gratuitos, ancorados em lugares de memória, destacando ligações a diversos países da Europa, com abordagem de incidência histórica e cultural e foco em lugares diretamente associados a essa ligação.

São três percursos urbanos pedestres diferentes com a duração de 2h30, acompanhados por um guia oficial do Centro Nacional de Cultura com comentários em língua portuguesa. A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia no site, e limitada a um número máximo de 20 participantes por percurso. A inscrição apenas será válida após receção de um email de confirmação.

A seleção e organização dos conteúdos estão a cargo do Centro Nacional da Cultura, que tem como grandes objetivos a promoção, defesa e divulgação do património cultural português, incluindo o seu registo sistemático – a promoção do “turismo cultural” – baseado numa noção integrada de turismo, ambiente, património e itinerários culturais e a formação das jovens gerações num sentido de cidadania global.

O que descobrir ou revisitar no coração da capital portuguesa

Esta sexta-feria, dia 16, o passeio arranca às 14h30 e designa-se “Lisboa – Porta da Europa”. O percurso será feito entre a Praça do Comércio, Frente Ribeirinha, Baixa Pombalina e Rossio (Praça D. Pedo IV). Os temas serão Lisboa cidade portuária e mercantil; cidade dos Descobrimentos – a Europa ao encontro do Mundo; cientistas, mercadores, banqueiros, tipógrafos e artistas europeus em Lisboa; figuras e factos relevantes; edifícios emblemáticos. Lisboa Iluminista; o terramoto de 1755 e a cidade pombalina; ecos do terramoto na Europa; influências e contributos da Europa para a reconstrução da cidade; pensamento, diplomacia, ciência e arte; figuras e factos relevantes; edifícios emblemáticos.

No próximo dia 23, também principia pelas 14h30 e o passeio será “Lisboa – Montra da Europa”, pelas zonas do Chiado, Bairro Alto e S. Pedro de Alcântara. As temáticas serão Lisboa cidade cosmopolita: diversidade cultural e interculturalidade; os «ecos da Europa» no contexto da sociedade urbana do Liberalismo e da República; livrarias, cafés, teatros, jornais e outros lugares de sociabilidade e tertúlia cultural; vivências e ambiências culturais no espaço público; escritores, arquitetos, artistas plásticos, músicos e outros criadores; figuras e factos relevantes; edifícios emblemáticos.

O terceiro e último passeio, no dia 30 de novembro, com início às 14h30, será o “Lisboa – Caminhos da Europa” e percorrerá Restauradores, Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal e Parque Eduardo VII, sob os temas Lisboa cidade em transformação urbana; do Passeio Público ao novo ‘boulevard’ oitocentista; tradição e inovação; influências e modelos internacionais; modernidade social e modernidade artística; urbanismo, arquitetura e artes; diversidade e singularidades; figuras e factos relevantes; edifícios e espaços representativos.