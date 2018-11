Europa pinta-se de vermelho à espera dos resultados das intercalares nos EUA

A praça lisboeta segue a negociar com perdas, a meio da sessão desta terça-feira, 6 de novembro, apenas com a Navigator a contrariar a tendência. O principal índice do mercado, PSI 20, perde 0,52% para 4.961,50 pontos, refletindo o sentimento negativo das principais bolsas europeias. As eleições intercalares nos Estados Unidos estão a merecer a atenção dos investidores, enquanto se aguarda a perda de maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes.

Por cá, a destacar-se em terreno negativo está a Mota-Engil, que recua 2,55% para 1,684 euros. A construtora nacional anunciou esta madrugada o lançamento de duas ofertas públicas de troca sobre emissões de dívida e o prospeto de uma oferta pública de subscrição, de troca e de admissão à negociação com data de 5 de novembro.

Com esta operação, da qual o Caixa BI é intermediário, a Mota-Engil visa obter fundos para financiar a sua atividade corrente e de expansão internacional, bem como dar prosseguimento à estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cashflow.

No setor do retalho, a Sonae cai 2,58% para 0,850 euros e a Jerónimo Martins perde 0,42% para 10,755 euros. Nas energética, a EDP recua 0,29% para 3,105 euros, a EDP Renováveis desvaloriza 0,63% para 7,840 euros, a Galp Energia desliza 0,03% para 15,010 euros e a REN tomba 0,34% para 2,362 euros.

De destacar também a Pharol, que deprecia 1,97% para 0,149 euros. A empresa de telecomunicações brasileira Oi, da qual a Pharol já foi a principal acionista, informou esta terça-feira o mercado que a Câmara de Arbitragem do Mercado voltou a trás na sua anterior decisão que suspendia os efeitos da aprovação do aumento de capital previsto no âmbito do Plano de Recuperação Judicial.

Em terreno negativo seguem também a Altri (-0,27%), o BCP (-0,70%), a Corticeira Amorim (-2,04%), a NOS (-0,88%), os CTT (-0,24%), a Semapa (-1,38%), a Navigator (-0,15%), a Sonae Capital (-0,26%) e a F. Ramada (-1,09%).

As restantes praças europeias estão também a negociar em queda. O índice alemão DAX perde 0,38%, o francês CAC desvaloriza 0,53%, o italiano FTSE MIB deprecia 0,24%, o holandês AEX recua 0,30%, o britânico FTSE 100 resvala 0,97% e o espanhol IBEX 35 cai 0,84%.

Os norte-americanos vão eleger esta terça-feira novos membros para as duas casas do Congresso: a Câmara dos Representantes e o Senado. Em disputa estão 470 lugares. Os republicanos que apoiam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, controlam, neste momento, as duas câmaras do Congresso. Mas as sondagens indicam que a ala republicana pode vir a perder a maioria na Câmara dos Representantes, o que vai dificultar a vida à Administração Trump.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, cai 0,49% para 72,81 euros, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,38%, para 62,86 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,17% para 1,140 dólares e a libra ganha 0,33% para 1,308 dólares.