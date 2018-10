Europa vai produzir 2.300 milhões de notas de 100 euros e 750 milhões de 200 euros para entrarem em circulação

Ler mais

O Banco de Portugal apresentou esta segunda-feira as novas notas de 100 e 200 euros da série Europa que entram em circulação em 28 de maio de 2019. Numa apresentação aos jornalistas no Carregado, onde se situa a subsidiária do banco central – a fábrica de notas Valora, Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal e Pedro Marques, diretor, apresentaram as duas novas notas que apresentam duas inovações face às restantes denominações, no holograma e no número esmeralda.

“A introdução faseada da série Europa permitiu a incorporação gradual de novos elementos de segurança”, dizem.

Como o BCE decidiu deixar de fazer notas de 500 euros a partir de finais deste ano e já não as inclui na série Europa, as novas notas de 100 e 200 euros são as últimas desta série.

As notas de cinco, 10, 20 e 50 euros desta série começaram a circular em 2013, 2014, 2015 e 2017, respetivamente. A nota de 50 euros foi introduzida no dia 04 de abril de 2017.

As notas da primeira série e da segunda série vão circular em simultâneo.

As novas notas de 100 e 200 euros têm dimensões diferentes das notas de 100 e 200 da primeira série. A altura destas duas denominações é igual à da nota de 50 euros. Isto porque há notas de 100 euros que em alguns países já são disponibilizadas em ATM e o facto de serem usadas para uso corrente nas carteiras provocava inutilização por dobragem e para evitar o desperdício o BCE decidiu que estas notas teriam a mesma altura das notas de 50 euros.

“O comprimento permanece inalterado — quanto maior é o comprimento, mais elevado o valor da nota”, referiu um comunicado divulgado pelo Banco de Portugal.

“Os novos elementos de segurança oferecem maior proteção contra a falsificação e aumentam a segurança das notas”, diz o Banco de Portugal.

Para a entrada das novas notas em circulação serão produzidas 2.300 milhões de notas de 100 euros e 750 milhões de notas de 200 euros.

No processo de impressão de notas de 100 euros estarão envolvidos sete bancos centrais (Itália, França, Áustria, Alemanha, Letónia, Lituânia e Espanha) e cinco impressores (onde de não consta Portugal).

As notas de 200 euros vão ser impressas pelos bancos centrais de Itália, França e Áustria, e ainda três impressores (que não a portuguesa Valora).

As notas de 100 e 200 euros servem de reserva de valor e de mecanismo de contingência para efeitos de pagamento.

A Valora, impressora do Banco de Portugal, conta produzir 250 milhões de notas em 2018, dos quais 190 milhões são notas de euros (de 20 euros e de 5 euros). A Valora produz notas para exportação (outras divisas) e este ano prevê produzir para exportação 60 milhões de notas. Cada nota tem um custo de produção de entre 5 e 10 cêntimos.

Em Portugal a Valora produz notas de euros de valor facial mais baixo porque são as que mais circulam no país.

Desde a sua criação, em 1999, a Valora produziu 4.050 milhões de notas, das quais 3.530 milhões de notas de euro e 520 milhões de notas não-euro.

Hélder Rosalino explicou que as notas colocadas em circulação na área do euro têm vindo a crescer acima da taxa de crescimento económico, pois desde 2002 cresceram a uma taxa de 4% a 6% ao ano, até agosto de 2018.

Em agosto a emissão líquida de notas em circulação na zona euro totalizava 1,2 mil milhões de euros, dos quais 25% circulam fora da área do euro, o que dá uma ideia da dimensão internacional do euro que é a segunda divisa depois do dólar. Pela reduzida inflação e estabilidade é uma moeda que funciona como reserva de valor.