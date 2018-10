Europa volta ao verde e Lisboa acompanha. Sonae Capital dispara 12%

As praças europeias fecharam em alta em mais um dia ao sabor do movimento das yields italianas que hoje desceram 9,2 pontos base para 3,4276%. “Após a escalada matinal dos juros em Itália, o alívio vespertino acabou por traduzir-se numa recuperação dos índices de ações, com a generalidade a encerrar em alta”, diz o analista do Millennium BCP Investment banking. “O setor de imobiliário foi um dos top movers europeus”, adianta Ramiro Loureiro

O PSI 20 subiu 0,5% para 5.148,81 pontos com a Sonae Capital a disparar 11,89% para 0,8 euros, ainda que até à hora de fecho dos mercados não haja qualquer comunicação sobre as possíveis razões. A família Sonae, como se sabe, prepara-se para pôr na bolsa outra subsidiária a Sonae MC (Modelo Continente).

As ações da Sonae SGPS subiram 2,82% para 0,876 euros. A Navigator subiu 1,69%; os CTT ganharam 1,57%; a Altri subiu 1,39%; a Mota-Engil valorizou 1,28%; e a Galp subiu 1,13% “Em bom plano esteve o setor Energético, acompanhando a evolução favorável dos preços do petróleo”, adianta o BCP.

As ações do BCP subiram 1,12% para 0,2265 euros.

Em queda estiveram a EDP (-1,16% para 3,15 euros), EDP Renováveis (-0,18%), NOS (-0,88%), Pharol (-1,38%) e Corticeira Amorim (-0,92%).

A EDP Finance esteve no mercado para emitir “obrigações verdes” a sete anos. No total, a empresa liderada por António Mexia financiou-se em 600 milhões de euros. A emissão foi fechada com um “spread” de 123 pontos base, o que colocará a taxa de juro associada abaixo dos 2% (1,959%), uma vez que o “midswap” a sete anos se encontra nos 0,750%.

A procura terá ascendido a 1,9 mil milhões de euros, segundo a Bloomberg. No comunicado, a EDP diz que as obrigações foram emitidas com uma taxa de cupão de 1,875%, a que corresponde uma “yield” de 1,959%.

Em Portugal foi dia de se conhecer o cenário macroeconómico do Governo para o OE 2019. O cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2019 aponta para uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais do PIB para o próximo ano face à estimativa anterior. Já o défice será de 0,2%.

Na Europa o verde dominou (com excepção das praças gregas e irlandesa). O EuroStoxx 50 subiu 0,36% para 3.321,8 pontos. Na Alemanha o DAX subiu 0,25% para 11.977,22 pontos; o francês CAC subiu 0,35%; o FTSE subiu ligeiramente (+0,06% para 7.237,59 pontos); o FTSE MIB de Milão subiu 1,06% para 20.062,25 pontos e o Ibex de Espanha subiu 0,67% para 9.260,5 pontos.

O FMI cortou hoje as estimativas de crescimento económico mundial pela primeira vez desde julho de 2016. A instituição projeta um crescimento económico mundial de 3,7%, um corte de 20 pbs face à última estimativa. Trata-se da primeira revisão em baixa desde julho de 2016.

O analista do BCP chamou a atenção para o setor automóvel perante os possíveis novos limites de emissões impostos pela UE. Volkswagen trabalha no IPO da unidade de camiões. Os novos limites devem entrar em vigor em 2025 e 2030.

A dívida soberana portuguesa subiu 0,7 pontos base para 1,975% (o que não é uma boa notícia para a dívida portuguesa); Espanha também subiu 0,9 pontos base para 1,6%. A boa notícia para o prémio de risco é que a dívida alemã está agravar mais, ao subir 2 pontos base para 0,549%.

O petróleo em Londres sobe 0,86% para 84,63 dólares ao passo que o crude WTI nos EUA valoriza 0,61% para 74,74 dólares.

O euro cai 0,10% para 1,1480 dólares.