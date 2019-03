Eleições europeias: Partidos apostam mais em propostas do que em programas

PS propõe “um novo contrato social para a Europa”

O PS ainda não apresentou o respetivo programa para as eleições europeias, mas já defendeu publicamente algumas propostas. A mais concreta, até ao momento, consiste na criação de um novo contrato social para a Europa. “Precisamos de um novo contrato social que abra as oportunidades, as portas e a esperança a esta nova geração”, salientou António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, na recente convenção do Partido Socialista Europeu (PSE). “Um contrato social para um mundo mais justo, livre e sustentável”, acrescentou.

Na convenção do PSE, realizada em Madrid, nos dias 22 e 23 de fevereiro, foi aprovado um manifesto intitulado como “Um Novo Contrato Social para a Europa”. A proposta do PSE, subscrita pelo PS, baseia-se em cinco pilares: aposta na educação; mercado de trabalho; promoção do bem-estar; meio ambiente e combate às alterações climáticas; regeneração democrática. Ao discursar na convenção, Costa também defendeu a erradicação da pobreza na Europa, o combate às desigualdades sociais, de género e regionais, a promoção de uma economia mais dinâmica e um maior investimento em inovação.

Por seu lado, o cabeça-de-lista do PS, Pedro Marques, já assumiu que a proposta de estabelecer um novo contrato social para a Europa será um tema central da campanha eleitoral para as europeias. De resto, as primeiras intervenções de Marques como candidato têm sido focadas no processo de negociação e execução dos fundos comunitários em Portugal, evocando a sua atuação como ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Sobretudo para se defender das críticas insistentes de Paulo Rangel, cabeça-de-lista do PSD, extensíveis às várias cerimónias de lançamento de obras que Marques (ainda nas funções de ministro, embora pré-anunciado como candidato às eleições europeias) protagonizou no início do ano, acompanhado então pelo primeiro-ministro.

PSD critica gestão dos fundos e rejeita impostos europeus

Da parte do PSD também ainda não há programa para as eleições europeias, mas o cabeça-de-lista, Paulo Rangel, tem centrado as suas intervenções no processo de negociação e execução dos fundos comunitários em Portugal, atacando o ex-ministro Pedro Marques, cabeça-de-lista do PS. “Alguém tem que denunciar a passividade, o conformismo, a complacência com que o Governo do PS e o seu ministro do Planeamento estão a negociar os fundos de 2020-2027”, afirmou Rangel, a 7 de fevereiro, no discurso de lançamento da sua recandidatura ao Parlamento Europeu.

Além da negociação do próximo quadro de fundos, Rangel também critica a execução do quadro ainda em vigor, classificando Marques como um “mau executor” e um “mau negociador”. No mesmo discurso, lamentou que “este Governo, que falha clamorosamente na execução dos fundos comunitários, no momento em que mais precisávamos deles, é o mesmo que se prepara para aceitar uma proposta de novo quadro comunitário para 2027 que prejudica Portugal”. Este deverá ser o tema mais recorrente da campanha eleitoral do PSD, até porque incide na atuação do principal adversário nas funções de ministro.

Por outro lado, Rangel também procura marcar a diferença relativamente ao PS em matérias como a criação de um exército único europeu e o lançamento de impostos europeus. O candidato do PSD é contra essas duas iniciativas e desafiou o PS a assumir que é a favor de ambas. No que respeita aos impostos europeus, tem sido a grande bandeira do CDS-PP, nesta fase de pré-campanha eleitoral, mas Rangel já marcou entretanto a posição do PSD nessa matéria, passando por cima dos centristas e dirigindo-se aos socialistas: “O contraste entre o realismo e pragmatismo do PSD e a utopia demagógica do PS fica bem claro numa bandeira do PSD com mais de 20 anos: a rejeição dos impostos europeus”.

CDU aponta para saída do euro e do Tratado Orçamental

Ainda sem propostas concretas inscritas num programa ou manifesto, a CDU dedica-se a fazer uma análise crítica do processo de integração europeia, com especial enfoque nos constrangimentos das regras orçamentais e na perda de soberania. “Os desenvolvimentos na União Europeia e na Zona Euro condenam países como Portugal ao subdesenvolvimento, à estagnação, à dependência económica e à subordinação política”, sublinhou João Ferreira, cabeça-de-lista da CDU, a 17 de janeiro, na sessão de lançamento da sua recandidatura.

“Nestas eleições para o Parlamento Europeu, também se decide se aceitamos esta sentença ou se, pelo contrário, afirmamos corajosamente o direito soberano do país ao seu desenvolvimento. Se aceitamos a continuação desta opressão nacional, que é também uma opressão de classe sobre os trabalhadores e o povo português, ou se mobilizamos forças para romper com a dependência e a subordinação”, defendeu Ferreira.

Nesse discurso, o eurodeputado comunista relançou duas bandeiras que o partido tem empunhado nos últimos anos: a saída do euro e do Tratado Orçamental. “Portugal precisa de uma moeda nacional adaptada à sua realidade específica, que concorra para promover os salários e desenvolver o aparelho produtivo e não para permanentemente os desfavorecer. (…) Portugal precisa de se libertar do Tratado Orçamental. Mas sem esquecer que este é apenas uma componente de um problema maior. Foi com o euro, e ainda sem Tratado Orçamental, que Portugal se tornou um dos países mais endividados do mundo”, afirmou.

CDS-PP defende unanimidade na política fiscal

O CDS-PP é o único dos principais partidos que já apresentou um programa para as eleições europeias, mais especificamente um documento com linhas programáticas e que se intitula como “Portugal. A Europa é Aqui”. Entre as “linhas programáticas”, destaque para a questão dos impostos europeus. que tem sido a grande bandeira do partido nesta fase de pré-campanha eleitoral.

“Rejeitamos qualquer alteração à regra de unanimidade na votação de questões fiscais a nível europeu. O CDS defende que os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade encarnam o ideal de Europa unida que realmente pretendemos”, destaca-se no documento.

O cabeça-de-lista do partido, Nuno Melo, recandidato ao Parlamento Europeu, tem abordado esta matéria em quase todas as suas intervenções. E chegou mesmo a colar o PSD ao PS na defesa da revogação da regra da unanimidade no processo de decisão da União Europeia no domínio da política fiscal, iniciativa que o CDS-PP entende que vai abrir a porta à criação de impostos europeus. Como já foi referido, Rangel garante que o PSD é contra eventuais impostos europeus.

Nas linhas programáticas do CDS-PP também se destacam os fundos comunitários (alinhando nas críticas que o PSD tem dirigido à negociação e execução dos fundos pelo atual Governo do PS) e a Política Agrícola Comum. “Queremos um reforço das políticas de coesão e maior justiça na distribuição dos fundos da Política Agrícola Comum, e aumento do orçamento da União Europeia. A agricultura é um património com futuro bem como um ambiente sustentável e inclusivo. Temos que nos adaptar às alterações climáticas e promover uma irrigação eficiente”, lê-se no programa do partido.

BE foca-se no Estado social e alterações climáticas

No BE, Marisa Matias volta a encabeçar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu e, no discurso de lançamento da campanha, assumiu dois compromissos prioritários: a defesa do Estado social e dos direitos do trabalho. “Durante os últimos anos começámos a recuperar da devastação da ‘troika’, mas essa recuperação ficou aquém do que era necessário e do que as pessoas exigiam, porque as regras europeias restringem os investimentos nos serviços públicos e porque o Governo escolheu sempre ir além do cumprimento dessas regras impostas por Bruxelas”, declarou Matias, a 23 de fevereiro.

A recandidata bloquista acusou então a União Europeia de querer entregar aos privados a gestão dos cuidados de saúde e também de “querer desregular ainda mais” a legislação laboral. Na mesma sessão, a líder do partido, Catarina Martins, apontou noutro sentido: o ambiente. “A Europa precisa de um projeto, sim. Não é o projeto do sistema financeiro internacional, mas tem de ser o projeto do ambiente e do combate às altearações climáticas”, propôs Martins.

Artigo publicado na edição nº1979 de 8 de março do Jornal Económico