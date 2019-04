Eurostat: Portugal entre países europeus onde vendas a retalho desacelararam

O volume de comércio a retalho, tanto na zona euro como na União Europeia, aumentou 0,4% em fevereiro, contudo, entre os Estados-membros, Portugal é dos países onde se verifica uma desaceleração no volume de vendas.

Os dados apresentados pela Eurostat estabelecem uma comparação entre o mês de fevereiro e janeiro, realçando que no arranque do ano os valores fixavam-se no 0,9% na zona euro e 1,0% na União Europeia. Já em comparação com fevereiro do ano passado, os dados sugerem que o volume de comércio a retalho aumentou 2,8% na zona euro e 3,3% na União Europeia.

rea, com aumentos de 4,4%, 1,6% e 1,6% respetivamente. Já as maiores quedas de vendas foram observadas na Eslováquia, Portugal e Bulgária, com registos de 1,5%, 1,0% e 0,6%.

Produtos alimentares e não alimentares

Em fevereiro, na zona euro, comparativamente a janeiro de 2019, o volume do comércio a retalho aumentou 0,9% entre os produtos não alimentares e 0,1% para alimentos, bebidas e tabaco, enquanto o combustível para automóveis diminuiu 0,7%. Já entre os 28 países da União Europeua, o volume do comércio a retalho aumentou 1,0% para os produtos não alimentares, enquanto que os alimentos, as bebidas e o tabaco diminuíram 0,1%.