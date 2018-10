Ex-chanceler austríaco deixa a política e não participa nas eleições europeias

Algumas semanas depois de anunciar sua intenção de concorrer às eleições, Christian Kern, ex-chanceler austríaco anunciou este sábado, 6 de outubro, que vai abandonar a política e desta forma não participar nas eleições europeias, revela a agência “Reuters”.

O ex-chanceler de 52 anos culpou as disputas internas do partido social democrata pela sua decisão, que alegaram a “incapacidade” de Christian Kern, de se concentrar na política europeia.

“Como ex-chefe de governo, não é possível deixar o cenário político interno”, afirmou Christian Kern conferência de imprensa de última hora em Viena. “Para mim, este é o fim como político profissional”.

Desde que perderam o poder no ano passado, os social-democratas preocuparam-se mais com as lutas internas e não conseguiram beneficiar das reformas impopulares. incluindo jornadas de trabalho mais longas, introduzidas sob a coligação de extrema direita liderada por Sebastian Kurz.

Christian Kern referiu ainda que quer dar à nova chefe do partido, Pamela Rendi-Wagner, a oportunidade de construir uma oposição forte sem a sua presença, como uma “sombra permanente”.