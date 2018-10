Ex-chefe de gabinete diz ter informado Azeredo Lopes sobre encenação de Tancos

O ex-chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa diz ter informado Azeredo Lopes do memorando sobre Tancos, que lhe foi entregue há menos de um ano pelo então diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira, noticia o “Público” esta quinta-feira, 25 de outubro.

O tenente-general Martins Pereira foi interrogado pelo Ministério Público na qualidade de testemunha, não tendo sido constituído arguido e de acordo com os factos por si relatados, assim que teve conhecimento do memorando sobre a operação encenada terá de imediato passado a informação a Azeredo Lopes, a quem ligou através da rede Whatsapp, onde os telefonemas e mensagens são encriptados.

O agora ex-chefe de gabinete já terá colocado o seu telemóvel à disposição dos investigadores para ser analisado, de modo a que seja comprovado aquilo que alega. O tenente-general na primeira declaração pública realizada através de um comunicado enviado à agência “Lusa”, apenas confirmou ter recebido o major Vasco Brazão, da PJM, e Luís Vieira, no ministério, quando era chefe de gabinete.

Na segunda ocasião em que entrou em contacto com ambos disse ter recebido o memorando, mas o certo é que esse documento não deixou rasto no arquivo do Ministério da Defesa, que já garantiu que não se encontra registado nenhum memorando entregue por aqueles responsáveis.azeredo