Ex-funcionários da Goldman acusados em escândalo na Malásia

Dois antigos funcionários da Goldman Sachs, Tim Leissner e Roger Ng, e o financeiro malaio Jho Low foram acusados pela justiça criminal dos Estados Unidos de estarem ligados a um dos maiores escândalos financeiros do mundo: um esquema que roubou bilhões de dólares do fundo de desenvolvimento da Malásia, o 1MDB.

Um dos ex- Goldman já terá confessado o crime, enquanto o outro já foi preso. Low está a monte, mas negou as acusações apresentadas na Malásia, acrescentando que seria “impossível” para ele ter um julgamento justo no país.

A BBC entrou em contato com a Goldman Sachs para conseguir um comentário. A empresa, que ganhou cerca de 600 milhões de dólares em taxas decorrentes do seu envolvimento na gestão do fundo 1MDB, negou ter conhecimento de qualquer irregularidade e afirmou que estava a cooperar com a investigação.

Estas são as primeiras acusações criminais nos Estados Unidos a aparecerem associadas ao escândalo do 1MDB. As autoridades dizem que bilhões de dólares foram desviados do fundo estatal para comprar arte, propriedade, um jato particular e até para ajudar a financiar o filme ‘Wolf of Wall Street’, com Leonardo DiCaprio, que chegou a aparecer em várias fotos juntamente com Jho Low.

O escândalo motivou investigações em todo o mundo e, entre outras repercussões, contribuiu para a derrota eleitoral, no início deste ano, do ex-primeiro ministro da Malásia Najib Razak, acusado de embolsar 700 milhões de dólares do fundo que criou.

Razak já foi acusado de corrupção, abuso de poder e quebra de confiança na Malásia, ao mesmo tempo que a sua mulher, Rosmah Mansor, foi acusada de lavagem de dinheiro. Ambos negam qualquer irregularidade.

As autoridades norte-americanas já entraram com ações civis com o objetivo de recuperarem bens de luxo, dinheiro e outros itens supostamente comprados com dinheiro do fundo.

Tim Leissner, Roger Ng e Low subornaram funcionários do governo para ganharem negócios patrocinados pelo fundo 1MDB para a Goldman Sachs: três ofertas de títulos em 2012 e 2013, pelos quais arrecadaram cerca de 6,5 mil milhões para o fundo, diz a acusação.

O dinheiro deveria apoiar projetos de desenvolvimento, mas a acusação diz que os três homens “conspiraram para lavar” mais de 2,7 mil milhões através do sistema financeiro dos Estados Unidos e usaram esse dinheiro para pagar subornos e “para benefício pessoal”.

Low já foi acusado anteriormente na Malásia por crimes económicos. Leissner, ex-presidente da Goldman no Sudeste Asiático e ex-diretor administrativo (saiu da Goldman em fevereiro de 2016), declarou-se culpado de lavagem de dinheiro e violação das leis anti-suborno dos Estados Unidos e foi condenado a pagar 43,7 milhões de dólares.

Ng foi diretor administrativo da Goldman até maio de 2014 e foi preso na Malásia nesta quinta-feira.