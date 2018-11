EXCLUSIVO: “Governo está a travar decisão sobre encerramento da pista transversal da Portela”, diz easyJet

Numa entrevista exclusiva ao Jornal Económico, José Lopes, diretor geral da easyJet para Portugal, traça os objetivos da companhia aérea low cost para o mercado nacional. Ponto fulcral para este responsável e para a companhia que representa, uma das três maiores a operar no aeroporto da capital, é o aumento da capacidade aeroportuária em Lisboa.

E este responsável não poupa nas críticas ao Governo, por, no seu entender, não avançar com as decisões de fecho da pista transversal da Portela ou do arranque da construção do novo aeroporto do Montijo.

A easyJet quer crescer 9% no tráfego de passageiros em Portugal no ano fiscal que se iniciou a 30 de setembro. Nessas previsões, em Lisboa, as expetativas de crescimento de passageiros são de 6%. Como o aeroporto Humberto Delgado está congestionado, como pensam conseguir esse desempenho?

Esperamos crescer 6% no tráfego de passageiros no aeroporto de Lisboa neste ano fscal [iniciado a 30 de setembro]. Este vai ser um grande esforço nosso para crescer num aeroporto que já está congestionado há anos e em que, por isso, o aumento da nossa oferta tem sido ‘flat’. Para conseguirmos esse crescimento, vamos tomar duas iniciativas.

Em primeiro lugar, vamos aproveitar melhor a nossa frota, proporcionando mais lugares por avião. Vamos começar a substituir os A319 por A320. Vamos, assim, passar de 156 lugares para 186 lugares por avião, mais 30 lugares por avião. E vamos substituir os atuais A320 por A321, passando de 186 para 253 lugares, mais 49 lugares por avião.

Em segundo lugar, em adicional, numa gestão micro, vamos fazer uma utilização mais eficiente dos nossos ‘slots’ [faixas temporais pagas para as operações aeroportuárias, incluindo aterragens e descolagens] através de uma maior utilização de aviões não baseados em Lisboa.

Como assim?

O que se passa é que, como em qualquer outro aeroporto, em Lisboa há o que na gíria do setor se designa por ‘vales’ ou ‘picos’, franjas horárias de contrafluxo do tráfego de aviões. E nesses ‘vales’, iremos passar a recorrer mais aos nossos aviões baseados noutros aeroportos, vamos passar a ter uma maior densidade ao longo do ano com a nossa frota baseada noutros aeroportos, para ocupar essas franjas horárias não tão ocupadas e que já não são muitas. Isto, enquanto não for implementado o que já devia ter sido há muito tempo, que é o fecho da pista transversal.

Mas essa decisão não coloca em risco a segurança?

O chefe de pilotos da easyJet concorda com a medida. O chefe de pilotos da TAP concorda com a medida. O chefe de pilotos da Ryanair concorda com a medida. Isto, para lhe falar das três principais companhias aéreas a operar no aeroporto de Lisboa. A ANA concorda com esta medida. Os pilotos consideram esse encerramento totalmente seguro.

Então, o que é que falta para essa decisão avançar?

Só falta a decisão política do Governo, do ministro Pedro Marques. O Governo está a travar esta medida. Existindo um conjugar de opiniões e estando os chefes de pilotos prontos a assinar por baixo esta medida, não é lógico que o Governo continue a adiar esta decisão. Estamos a perder tempo. Porque só depois de encerrar a pista transversal é que a ANA pode dar início às obras de aumento do ‘taxiway’ [caminho de circulação de aeronaves e de outros veículos e equipamentos aeroportuários] e do número de placas de estacionamento.

Estas obras poderão permitir ao aeroporto da Portela ter mais quatro movimentos de aviões por hora, o que seria um verdadeiro balão de oxigénio. Cada dia que estamos a adiar a decisão, é tempo que estamos a perder. A decisão política sobre esta questão está estagnada e qualquer dia a janela para este investimento já está em 2022.

Que é a data prevista para entrar em funcionamento do aeroporto do Montijo, cuja decisão também tarda…

A principal vantagem do aeroporto no Montijo é permitir a reestruturação de todo o espaço aéreo de Lisboa. Em si, o Montijo servirá mais para operadores independentes. A questão principal é maximizar a capacidade da Portela. E a única possibilidade, a única margem para aumentar essa capacidade, é encerrar a pista transversal. Se a decisão sobre o novo aeroporto fosse tomada nos próximos dias, ainda seria possível ter esse novo aeroporto a funcionar em 2022. Mas, se continuar a adiar-se a decisão, o arranque do novo aeroporto pode ir parar a 2023 ou até mais tarde.

O que é que defende, então?

É urgente tomar decisões. Portugal ainda não é um dos destinos turísticos mais conhecidos a nível europeu. E temos de estar cada vez mais atentos ao ressurgimento de mercados como o Egito, Tunísia, Turquia e Grécia, por exemplo. Temos que não dar tiros nos pés e não continuar adiando decisões que é preciso não adiar e que eram imprescindíveis para ontem.

Qual é a sua opinião sobre as movimentações para tentar avançar com um novo aeroporto na região Centro?

Quanto ao novo aeroporto que está a ser defendido para a região Centro, penso que não faz qualquer sentido. Num país pequeno em termos geográficos, essa infraestrutura iria provocar uma sobreposição em termos de ‘catchment area’ [área de captação ou de atração de clientes particulares – passageiros – e empresariais – companhias aéreas] em relação aos aeroportos de Lisboa e do Porto.

Com o crescimento previsto para Portugal, a easyJet vai lançar novas rotas para ligação aérea ao mercado nacional?

A esayJet opera em Portugal para 66 destinos. Recentemente, lançámos três novas rotas a partir do mercado nacional: Manchester-Lisboa, Manchester-Faro e Porto-Nice. Mas penso que vamos aproveitar outras oportunidades para lançar novas rotas durante o verão IATA [período entre 26 de março e 28 de outubro].