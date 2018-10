Executivo da Alphabet demite-se por acusações de assédio sexual

O Jornal Económico dá em primeira-mão que a Lista A, liderada por Tomás Correia, foi hoje entregue na mesa da Assembleia Geral da Associação Mutualista. Dos apoiantes da lista do atual presidente da Associação está Adriano Moreira, João Soares e José Eduardo Martins (do PSD). Há assim três listas a disputar a liderança da Associação Montepio Geral no dia 7 de dezembro.