Executivos passam das palavras à ação e vão fazer mudanças nas empresas nos próximos 12 meses

A maioria dos executivos em Portugal planeia fazer alterações na sua estrutura organizacional, apurou o estudo da Mercer Portugal “Talent Trends 2018 – Unlocking Growth in the Human Age, revelado esta segunda-feira, reforçando ainda que “após vários anos a falar de disrupção, os executivos estão finalmente dispostos a passar das palavras à ação”.

Sobre os resultados obtidos este ano, Pedro Brito, partner e business leader career da Mercer – Jason Associates, realça, em comunicado, a “vontade, por parte dos gestores de topo, no que diz respeito a processos de transformação nas suas organizações”, defendendo, acima de tudo, que as mudanças organizacionais sejam feitas de forma integrada em vez de iniciativas isoladas.

“A organização tem de compreender porque se faz a mudança e deve ser realmente envolvida no processo. Caso contrário, as resistências vão surgir e o risco de atrasar o processo aumenta, colocando em causa a concretização dos objetivos estratégicos da empresa”, acrescenta o responsável apontando a digitalização como uma das principais alavancas para a criação de organizações mais ágeis e competitivas.

No entanto, ressalva, “a humanização tem de estar alinhada com esta realidade, trabalhando competências de resiliência face a adopção de novas tecnologias, e facilitando as atividades do dia-a-dia através destas novas formas de trabalhar. Só assim, teremos equipas comprometidas com o futuro”.

O estudo apurou ainda que que os colaboradores valorizam, cada vez mais, oportunidades para crescer pessoal e profissionalmente (88%), com mais de metade (61%) dos inquiridos a querer maior flexibilidade no trabalho.

Concentração total no “sistema operativo humano”

Apesar do crescente peso das novas tecnologias, através da automação, robotização, inteligência artificial, 3D, e demais avanços, os analistas consideram que os executivos devem concentrar-se no “sistema operativo humano” para fortalecer as suas organizações.

Neste contexto, o estudo da Mercer identificou cinco tendências na gestão de talento em Portugal para 2018, evidenciando-se, desde logo, a “Velocidade da mudança”. A forma como as empresas se preparam para o futuro do trabalho depende do nível de disrupção antecipada e “surpreendentemente”, todas as empresas (100%) estão a planear mudanças estruturais este ano (1 em cada 4 dos executivos têm um scorecard com métricas de transformação). Quanto às mudanças planeadas passam pela formação de equipas que se auto-motivem e de natureza holocrática; a aposta em estruturas horizontais; a descentralização dos processos de decisão; a eliminação de determinadas funções com menor impacto para a organização e a criação de unidades de projeto.

Uma vez que mais de 20% dos principais executivos prevê que, pelo menos, uma em cada cinco funções da sua organização deixe de existir nos próximos cinco anos, estar preparado para a substituição e requalificação ao nível do trabalho é fundamental para a sobrevivência e competitividade dos negócios.

Atendendo a esta conjuntura, 94% dos executivos em Portugal refere a inovação como parte principal da sua agenda em 2018, apesar de apenas 35% ter investimento específico para tal. Somente 6% dos colaboradores refere ser muito simples inovar e 42% das empresas em Portugal têm formação em inovação. Cerca de 39% das empresas encorajam os colaboradores a apresentar ideias inovadoras.

Outra das tendências é “Trabalhar com um Propósito”, sendo que menos de metade (46%) dos colaboradores que se têm destacado e que se sentem profissionalmente e pessoalmente realizados referem que a sua empresa apresenta um forte sentido de propósito. As razões mais apontadas para um colaborador ser bem-sucedido em Portugal prendem-se com: uma remuneração justa e competitiva; oportunidades de carreira; líderes que definem uma direção clara; possibilidade de trabalhar com os melhores; oportunidades de desenvolvimento de novas capacidades; trabalho em projetos com um propósito. Uma evidência do estudo é que colaboradores com incentivos de carreira demostram 4 vezes mais compromisso para com a sua organização.

As restantes tendências passam por “Flexibilidade Permanente”, com os colaboradores a valorizar cada vez mais as suas expetativas entre o equilíbrio da sua vida pessoal e profissional e por isso a querer nais opções de trabalho flexível, sendo que as organizações estão cada vez mais atentas – 75% dos RH refere que a flexibilidade no trabalho é um foco para a sua organização, apesar de mais de metade (56%) ter receio que a flexibilidade impacte nas suas perspetivas de promoção; e por uma “Plataforma para o Talento. Os profissionais de RH reconhecem a necessidade de delegar tendo em vista o futuro. A principal prioridade (49%) que destacaram em Portugal foi a necessidade de desenvolver líderes para o futuro.

Na perspetiva dos executivos, o fator que terá mais impacto nas empresas este ano será valorizar e reforçar a experiência do colaborador. Já do ponto de vista dos colaboradores, a maior parte (63%) refere que quer que a sua empresa perceba melhor os seus interesses e competências específicas. A experiência profissional dos colaboradores deve, assim, passar por dedicar mais tempo ao que realmente gostam e são bons a executar. Além disso, os executivos devem promover um maior contacto com e entre os colaboradores atendendo ao facto de 71% dos colaboradores referir que poderia aumentar o seu desempenho se tivesse um acesso mais simples a especialistas e mentores. As principais mudanças que as empresas inquiridas referem na gestão de desempenho este ano são o desenvolvimento de carreira (41%), um investimento contínuo em ferramentas de feedback (40%) e calibração de objetivos (39%).

A última tendência identificada é “Digital de dentro para fora”. Apesar de 75% dos colaboradores referirem que as ferramentas de última geração são importantes para o sucesso, mais de metade das empresas (68%) refere que, apesar de já estarem no caminho para moldar a experiência do colaborador, ainda há um longo percurso a percorrer.

Os líderes das organizações pretendem investir este ano na gestão de conhecimento, na melhoria da eficiência das forças de vendas e em aumentar a eficiência dos RH. Atualmente, com as novas dinâmicas do mundo digital, 1 em cada 3 líderes em Portugal refere que o seu papel mudou com a introdução das tecnologias digitais, enquanto apenas 1 em cada 4 colaboradores sentiu essa mudança na sua atividade específica. Para o futuro do trabalho, será relevante criar transparência em torno de um quadro de referência automatizado. Cerca de 43% das empresas em Portugal utiliza atualmente ferramentas de avaliação online.