Exercício físico precisa-se

Como o Eurobarómetro da Atividade Física 2017 refere, Portugal continua com problemas graves na prática de exercício físico que implica danos no âmbito da saúde dos Portugueses. A OMS estima que, para um país como o de Portugal, a inatividade física possa vir a ter um custo de 900 milhões de euros, correspondente a 9% do orçamento da Saúde, valor este que poderia ser diferente com a redução do IVA nos clubes de fitness e saúde (ginásios) incentivando a atividade, aumentando o número de clubes e garantindo um maior número de praticantes. A AGAP defende assim que esta medida será necessária para o acesso dos portugueses a especialistas da área da saúde e exercício físico com o devido acompanhamento.