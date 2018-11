A mais recente de várias tentativas de colocar na agenda política europeia a questão da formação de um exército europeu – desta vez protagonizada pelo presidente francês Emmanuel Macron com o poderoso apoio imediato da chanceler Angela Merkel – mereceu a costumeira desconfiança da maioria dos Estados-membros ou, mais costumeiramente ainda, a sua transferência para o lugar dos não-assuntos.

Mas, a saída do Reino Unido da União Europeia – que reforça a posição da França como única potência nuclear da União com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas – e a evidente falta de resposta da NATO às preocupações de segurança decorrentes das imigrações e do acantonamento de refugiados dentro das fronteiras comuns são matérias mais que suficientes para que esse debate seja cada vez mais uma prioridade.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor