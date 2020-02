Exibição gratuita do filme “Os Dois Irmãos” começa hoje em Cabo Verde

O filme “Os Dois Irmãos”, adaptado da obra do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, com produção portuguesa, começa este sábado a ser exibido gratuitamente, em Cabo Verde, inicialmente num cinema da cidade da Praia.

De acordo com o anúncio feito pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, a película vai ter entrada livre na sua estreia no Cine Praia, de 15 a 20 de fevereiro.

O governante já tinha anunciado a 8 de janeiro que o filme “Os Dois Irmãos” seria exibido este ano, gratuitamente, nos municípios de Cabo Verde. Questionado no parlamento pelos deputados, Abraão Vicente explicou que o filme, cofinanciado pelo Estado cabo-verdiano, “só agora terminou o ciclo de festivais” para os quais se candidatou, tendo sido exibido em Portugal, onde se estreou, e em Macau, na China.

Além da sala de cinema da Praia, o Governo está a negociar a projeção do filme no Mindelo (ilha de São Vicente). “Mas nós faremos também uma programação nacional para que as câmaras municipais e os espaços municipais possam receber sessões gratuitas do filme”, disse ainda o ministro da Cultura, na Assembleia Nacional.

O filme “Os Dois Irmãos” foi adaptado da obra do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que em 2018 recebeu o Prémio Camões, tendo sido também naquele ano selecionado para a competição oficial no 42.º Festival Internacional de Cinema de Montreal, entre outros festivais internacionais.

A película é “a primeira grande produção cinematográfica que conta com o cofinanciamento do Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, tendo sido realizado em parceria com a produtora portuguesa TAKE 2000”, de acordo com um comunicado governamental anterior.

Produzido por José Mazeda e realizado por Francisco Manso, o filme foi rodado em 2017, entre as zonas de Chã de Tanque e Ribeira Barca, no concelho de Santa Catarina de Santiago (Cabo Verde), e todo o elenco foi cabo-verdiano.

Abraão Vicente recordou que o Estado cabo-verdiano é coprodutor do filme (25%) e que por isso também tem o direito a promover a sua projeção.

“Então, o filme estará em todas as salas e em todos os municípios onde haja condições para a sua projeção”, garantiu em janeiro o governante, que acrescentou estarem em curso conversações para levar a película igualmente para os Estados Unidos, país que conta com uma grande comunidade cabo-verdiana.

Abraão Vicente já tinha sublinhado anteriormente que este filme representa “uma aposta” na internacionalização do cinema cabo-verdiano e na “promoção do arquipélago como um destino de rodagem de grandes produções”.