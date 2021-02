Expansão da rede do Metro do Porto vai trazer mas 33 mil passageiros diários

As extensões em curso de duas linhas do Metro do Porto irão trazer cerca de mais 33 mil passageiros por dia a este sistema de transporte da área metropolitana do Porto, revelou esta terça-feira Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, numa intervenção durante a ‘Portugal Railway Summit 2021’, que está a decorrer entre hoje e amanhã.

As obras em curso implicam um investimento global de cerca de 365 milhões de euros e deverão estar concluídas em 2023.

Em causa está a construção de uma nova linha, a Rosa, circular, com uma extensão de cerca de três quilómetros.

A nova linha Rosa ligará São Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música e terá quatro estações, incluindo no Hospital de Santo António e na Praça de Galiza.

O investimento previsto nesta nova linha do Metro do Porto é de cerca de 235 milhões de euros.

Por seu turno, a extensão da linha Amarela ligará Santo Ovídio a Vila d’Este e também terá uma extensão de cerca de três quilómetros.

O investimento estimado para o prolongamento da linha Amarela do Metro do Porto, com a construção prevista de outras três estações, é de cerca de 130 milhões de euros.

Tiago Braga destacou ainda o investimento que a Metro do Porto está a fazer na aquisição de 18 novas composições, ou seja, comboios e carruagens.