Experiências corporate para as épocas festivas

Pôr à prova os dotes artísticos dos colaboradores das empresas e desafiar a sua capacidade de comunicação através da arte de contar histórias são as duas novas Team Work Sets que a GALILEU está a lançar no mercado.

As experiências corporate são particularmente procuradas para animar as festas de natal e fim-de-ano das empresas, que recorrem a estes eventos para fortalecer os laços que a unem aos colaboradores, dando-lhes a oportunidade de se relacionarem com os colegas num ambiente descontraído.

Cláudia Vicente, Diretora da GALILEU, explica ao Jornal Económico que as experiências corporate constituem uma “alavanca para a aprendizagem/reflexão e consecutivamente para a transformação de comportamentos”, visando reforçar o espírito de equipa, melhorar a comunicação e aumentar a motivação dos colaboradores.

“Existe uma relação entre as necessidades que identificamos, através das ferramentas de diagnóstico que utilizamos e as soluções de atividades que apresentamos às organizações”, revela esta responsável. Explicando: “Quando identificamos necessidades de ‘engagement’, apresentamos uma solução de atividade que será, seguramente, diferente de quando identificamos necessidades específicas de cooperação e trabalho em equipa. Ainda que as duas áreas estejam interligadas, uma vez que o ambiente da equipa tem impactos diretos no ‘engagement’ dos colaboradores, o ‘engagemant’ vai muito além dos níveis de satisfação com o trabalho em equipa.”

As soluções da GALILEU vão desde as tradicionais atividades radicais, aos ‘teamcook’, atividades ligadas a artes ou jogos e dinâmicas criadas para o efeito, tudo depende daquilo que a empresa identifica como necessário e da realidade do parceiro. A solução é desenvolvida pela equipa pedagógica, em colaboração com a equipa de marketing.

Segundo a edição de 2018 do Workplace Satisfaction Statistics 38% dos colaboradores dizem que a sua felicidade afeta o seu desempenho no trabalho e 30% dos colaboradores estão mais dispostos a trabalhar horas extras ou por mais tempo quando estão felizes.