Exploradores de resina criticam insensibilidade das autoridades para prejuízos da tempestade Leslie

Em declarações à agência Lusa, o presidente da associação, Hilário Costa, disse que a tempestade que assolou o país a 13 e 14 de outubro destruiu entre 200 a 250 mil bicas em pinhais dos distritos de Leiria e Coimbra, causando meio milhão de euros de prejuízos.

Segundo o dirigente, os concelhos de Leiria, Pombal, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Soure e Cantanhede foram os mais afetados.

“Apesar das perdas que o setor florestal sofreu, as autoridades locais dos concelhos atingidos até ao momento não realizaram contabilização dos prejuízos do setor, nem alertaram a sociedade para as consequências da tempestade na atividade”, salientou Hilário Costa.

Face à “insensibilidade das autoridades locais, do poder central e da entidade pública responsável pelo setor florestal”, a Resipinus denuncia o que considera ser mais uma forma de “abandono a que a floresta portuguesa está sujeita”.

Para Hilário Costa, “infelizmente parece que só é dado mediatismo à floresta quando há tragédias humanas, como nos incêndios do ano passado, mas todos se esquecem das pessoas que diariamente trabalham e dependem da floresta, mesmo quando as catástrofes lhes batem à porta”.

A tempestade Leslie partiu e derrubou milhares de pinheiros resinados, provocando a perda da resina acumulada nos recipientes de recolha, a destruição de materiais de resinagem e impossibilitando o acesso às áreas florestais por obstrução dos caminhos e acessos.

O presidente da Resipinus salienta também que a indústria da madeira foi bastante afetada, além das consequências para o meio ambiente e ecossistemas florestais.

Fundada em 2013, a Associação de Destiladores e Exploradores de Resina, com sede em Leiria, é a única representativa do setor da resinagem em Portugal, com mais de meia centena de associados, que representam cerca de três centenas de postos de trabalho.