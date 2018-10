Explosão em escola na Crimeia provoca 10 mortos e 40 feridos

A explosão de uma bomba numa escola técnico-profissional em Querche, na Crimeia, fez pelo menos 10 mortos, entre eles “vários alunos adolescentes”, disse a diretora da instituição, citada pela imprensa internacional. As autoridades russas, de acordo com as declarações divulgadas pela agência de notícias TASS, dizem que se tratou de um “ato de terrorismo”.

A diretora da escola, Olga Grebennikova, disse à imprensa local que “alguém se fez explodir, e disparou contra toda a gente que encontrou”. Entre os mortos estão “adolescentes e funcionários da escola”, garante.

O ataque terá sido levado a cabo com recurso a uma “bomba artesanal”, segundo o chefe da Guarda Nacional, Sergei Melikov, citado pela TASS.

A porta-voz do comitê de investigação russa, Svetlana Petrenko, disse que o dispositivo disparou dentro da cantina da escola. Petrenko afirma que a maioria das vítimas eram estudantes e mais de 40 pessoas ficaram feridas.

Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, disse aos jornalistas que as autoridades estão a investigar um possível ataque terrorista.