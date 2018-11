Suíça: explosão em hotel com trabalhadores portugueses faz cinco feridos

Uma explosão de gás que ocorreu na cozinha de um hotel de Zermatt, na Suíça, fez esta sexta-feira vários feridos. O acidente aconteceu esta sexta-feira às 13h45, noticia o jornal ”Le Nouvelliste”.

O jornal informa que as autoridades ainda não são capazes de dar um número exato de vítimas, nem especificar a gravidade dos seus ferimentos, contudo o jornal apura que seis pessoas poderão ter sido afetadas. O hotel conta com dezenas de portugueses entre os seus empregados.

As causas do acidente não foram confirmadas, no entanto as autoridades locais garantem que o incêndio originado depois da explosão já está dominado, depois de terem destacado 43 bombeiros e dois helicópteros para combater as chamas. De acordo com a polícia, a população do bairro em que o hotel está situado não corre perigo.

Os danos à propriedade não parecem grandes, informou Andreas Biner, proprietária do hotel. Em entrevista ao ”Rhone FM”, Biner esclarece que o hotel “não estava aberto ao público, felizmente. Devia abrir no sábado. No estabelecimento só estavam empregados. A explosão aconteceu na cozinha e feriu cinco pessoas, que serão cozinheiros, e uma delas poderá estar gravemente ferida”. A rádio sueca informa ainda que a vítima com ferimentos graves que já deu entrada no hospital.

Zermatt, que só tinha data prevista de reabertura no sábado estará agora fechado, pelo menos, até segunda feira.

em atualização