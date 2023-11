As exportações de componentes automóveis no terceiro trimestre do ano apresentou um aumento de 7,1% face ao período homólogo de 2022, tendo atingindo os 2,9 mil milhões de euros.

13 Novembro 2023, 12h34

As exportações de componentes para automóveis atingiram os 1.130 milhões de euros em setembro, o que representa uma subida de 3,5% face ao período homólogo. Trata-se do 17º mês consecutivo em que se verifica uma subida, segundo dados da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

As exportações de componentes automóveis no terceiro trimestre do ano apresentou um aumento de 7,1% face ao período homólogo de 2022, tendo atingindo os 2.916 milhões de euros. No acumulado do ano, estas exportações já atingiram os 9.377 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 16,4% face ao mesmo período de 2022.

A Europa concentra 89,3% das vendas de componentes para automóveis desde o início do ano, o que se traduz num aumento de 18,9%.. O principal país de exportações dos componentes fabricados em Portugal continua a ser Espanha, que recebeu 27,9% das exportações, seguindo-se a Alemanha, com 22,6% e a França com 10,6%.

Segundo os dados da AFIA, o top 15 de mercados clientes de Portugal apresentou um aumento nas exportações de componentes automóveis portugueses em 14 dos 15 países, tendo os Estados Unidos apresentado uma queda de 15,9%.

No entanto, houve quatro mercados que apresentaram um aumento superior a 30%: Polónia com 20,7%, Marrocos com 37,1%, Suécia com 43,7% e Áustria com 44,3%.