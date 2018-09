Exportações e importações da Madeira mantêm trajetória de crescimento

Ler mais

As exportações e importações da Madeira voltaram a registar aumento, em junho, de acordo com a Direção Regional de Estatística (DREM).

Se as importações continuam em expansão pelo 10º mês consecutivo já as exportações confirmam um crescimento pelo terceiro mês consecutivo.

Em junho as importações, na Madeira, subiram 13,8%, o que significa um acelerar do ritmo de expansão face aos 8,2% registados no mês passado.

Este parâmetro registou, no último ano, subidas em 11 meses, sendo que em sete meses esse incremento nas importações foi sempre feito com dois dígitos.

Já as exportações continuam a ter um desempenho assinalável na Madeira. Em junho, registou-se um aumento de 44,8%, o crescimento mais expressivo, dos últimos três meses, altura em que se iniciou um trajectória ascendente depois da quebra de 11,5% em março.

De referir que em maio as exportações tiveram um ganho assinalável ao registarem um crescimento de 38,4% na Madeira.