Exportações: tensões globais afetam procura externa

No entanto, as tensões externas poderão travar o comércio mundial este ano e o efeito chegar a Portugal por via da quebra da procura externa, segundo a última análise do Banco de Portugal. Após um disparo de 7,8% nas exportações em 2017, o crescimento foi de 6,7% nos primeiros nove meses de 2018. Segundo o INE, a paragem programada das refinarias nacionais condicionou, de forma significativa, o comportamento global quer das exportações quer das importações nos meses de agosto e setembro. O défice da balança comercial de bens atingiu os 1,2 mil milhões de euros em setembro de 2018, menos 49 milhões de euros que no mês homólogo de 2017.