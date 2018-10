Exposição interativa ‘Cidade azul’ arranca hoje no Estoril

Ler mais

A exposição interativa ‘MyBlueCity’, que pretende recriar uma ‘Cidade Azul’, será hoje, dia 2 de outubro, pelas 14h15m, inaugurada no Centro de Congressos do Estoril, no âmbito da ‘BioMarine Business Convention’, que irá decorrer até 4 de outubro.

“Com o alto patrocínio do Presidente da República, a ‘BioMarine Business Convention’, apresenta a primeira exposição interativa que pretende mostrar à população todo o potencial dos recursos marinhos. Desde barcos solares a provas de alimentos feitas com algas, os visitantes são convidados a experimentarem o que de melhor se faz de azul em Portugal”, explica um comunicado da organização.

Esta exposição vai estar aberta ao público nos dias 3 e 4 de outubro de manhã.

Segundo o referido comunicado, “a exposição pretende recriar uma cidade azul e está organizada em torno de sete distritos, em que cada um representa os diferentes setores da economia azul”.

durante este evento. vão realizar-se 47 demonstrações de projetos, ‘startups’, empresas, “que devem explkicar para cada produto e/ou serviço toda a cadeia de valor e quais são as principais transformações que fazem, da matéria-prima selecionada, um produto tão inovador”.

A cerimónia de abertura desta iniciativa vai contar com a presença de Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, assim como o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.