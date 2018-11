Extracção excessiva de inertes na Ponta do Sol preocupa CDS-PP

A extracção de inertes na ribeira e na praia da Ponta do Sol estão a levantar preocupação no CDS-PP.

“No caso da ribeira há já uma sapata ‘descalça’ [a que suporta a ponte na zona histórica, ao lado do edifício da Câmara], e também na praia a população acha que foram retirados demasiados inertes”, questionou António Lopes da Fonseca, deputado do CDS-PP Madeira.

“Esta situação pode por em causa os muros de sustentação da levada”, alerta.

António Lopes da Fonseca acrescenta que “é necessário limpar a ribeira e a praia” mas questiona até onde houve fiscalização.

“Houve uma extracção exagerada na ribeira e na praia”, realça o centrista, que apela a uma intervenção quer do governo quer da autarquia.

O centrista reforça que com o agravamento do tempo o mar “poderá causar problemas” ao centro da vila. O deputado do CDS-PP Madeira, diz que os centristas “não estão contra” a limpeza da ribeira e da praia, mas estão preocupados com a excessiva extracção de inertes nestes locais, e pergunta “o que é feito” com a pedra extraída pela empresa a quem foi adjudicada este concurso.