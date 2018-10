EY lança 3ª edição do Beyond – Portugal Digital Transformation

A EY Portugal anunciou o lançamento da 3ª edição do Beyond Portugal Digital Transformation, uma iniciativa que visa promover a discussão em torno do impacto da revolução digital em Portugal e “incentivar governantes e empresários a acelerarem a implementação de estratégias capazes de acompanhar os desafios da era digital”.

A nova edição do Beyond arranca já no próximo dia 24 de outubro com uma conferência na qual serão apresentadas as conclusões do primeiro Observatório sobre a Maturidade Digital das empresas em Portugal e vai continuar nos próximos meses, com encontros sectoriais nas várias áreas estratégicas para Portugal, como Energia, Mobilidade, Serviços Financeiros e Indústria.

Paralelamente às conferências, realizar-se-ão ainda as várias sessões “Think Tank” e “Executive Breakfast” que vão promover o debate em torno de diversos temas como: saúde, indústria 4.0, turismo, mobilidade, marketing digital, digital tax, consumidor e Smart Cities.

Na conferência final, agendada para o início de Junho, serão divulgados casos de sucesso e apresentadas as melhores estratégias pessoais, empresariais e políticas, identificadas pela consultora.