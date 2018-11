EY vai recrutar mais 300 jovens em Portugal

A consultora EY Portugal vai recrutar mais 300 jovens em Portugal, com o objetivo de fortalecer a sua oferta na área do ‘digital transformation‘.

“Ao longo dos próximos meses e apostando na diversidade, a EY irá identificar os melhores talentos do país, não só das áreas de Finanças e de Gestão, como também de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática”, assegura um comunicado da EY.

Segundo a consultora, “no último ano, 27% dos recém mestres contratados pela empresa são STEM, ou seja, vieram de áreas de Engenharia, Matemática, Ciências ou Tecnologias de Informação, uma percentagem que tem vindo a aumentar nos últimos anos”.

Para Margarida Dias, Diretora da ‘Talent Team‘ da EY Portugal, “a revolução tecnológica que estamos a viver pressupõe, a existência de equipas multidisciplinares e é por este motivo que estamos a intensificar a contratação de ‘new graduates‘ com diversos ‘backgrounds‘ técnicos e científicos”.

“Nesta matéria, para além das habituais áreas de gestão e economia, as STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) representam, igualmente, um recurso fundamental para um mundo em permanente mudança”, defende esta responsável.

“Tem-nos ajudado, e muito, a celebração de diversas parcerias que temos vindo a estabelecer e a reforçar com as escolas nacionais que formam estudantes com estes ‘backgrounds‘”, conclui Margarida Dias.

“O processo de recrutamento da EY para 2019, que já arrancou, tem como finalidade conhecer e avaliar um conjunto alargado de estudantes, de uma forma rápida mas sem abdicar do rigor, profundidade e exigência dessa avaliação. Com a aplicação desta metodologia, a EY tem conseguido anualmente sinalizar, em média, mais de 600 perfis, que, tendo como foco predominante o sucesso académico dos candidatos, aliado a um ‘set’ robusto de competências pessoais configuram exatamente o perfil ‘EYer’ que a consultora pretende atrair”, resume o comunicado da consultora.

Com mais este intake de ‘new graduates‘ em 2019 a EY irá ultrapassar as 1000 contratações de jovens universitários, nos últimos quatro anos.