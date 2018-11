Facebook dá mais funcionalidades de vídeo às Páginas e perfis pessoais

O Facebook anunciou o alargamento da funcionalidade Watch Party a todas as Páginas e perfis na rede social, bem como a introdução de novas ferramentas como parte do trajecto que a plataforma está a percorrer para criar experiências sociais e interactivas em vídeo.

A ferramenta do Facebook que permite reproduzir e assistir em grupo vídeos, Watch Party, está agora disponível para todas as Páginas e perfis pessoais no Facebook.

Como parte do lançamento, o Facebook está também a adicionar alguns novos recursos à função Watch Party. Será agora possível às Páginas e aos Grupos agendarem uma Watch Party, de modo a incentivar com antecedência à participação dos utilizadores e ajudar as pessoas a descobrir quais as Watch Parties em que estão interessadas.

Haverá também a adição de comentários segmentados e encadeados para facilitar a interacção dos utilizadores, de modo a que as pessoas possam facilmente ter conversas dentro de uma Watch Party com muitos comentários.

Finalmente, o Facebook está ainda a lançar o Live Commentating, que permite que um anfitrião entre numa Watch Party para partilhar comentários enquanto os vídeos estão a ser reproduzidos.