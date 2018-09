Facebook está a contratar diretor para departamento de direitos humanos

O Facebook foi alvo de críticas por ter demorado tanto tempo a bloquear as contas de vários militares de Mianmar na rede social e que foram utilizadas para propagar discursos de ódio e notícias falsas contra a população rohingya.

Segundo uma notícia do website Engadget, a empresa de Menlo Park, Califórnia, anunciou recentemente que tem uma vaga para o cargo de Director of Human Rights Policy, para liderar o desenvolvimento de novas abordagens que fomentem a paz e os Direitos do Homem.

Os interessados devem ter uma experiência mínima de 12 anos na área da Políticas Públicas, assim como experiência no impacto da tecnologia nos Direitos do Homem, incluindo em países em vias de desenvolvimento.