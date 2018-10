Facebook: hacker teve acesso a histórico de pesquisas de 29 milhões de utilizadores

A rede social Facebook revelou esta sexta-feira que o ataque informático perpetrado por hacker, em setembro, que teria comprometido os dados de 50 milhões de utilizadores da rede social fundada por Mark Zuckerber, em 2004, violou os dados, afinal, de 30 milhões de utilizadores e deu acesso ao histórico de pesquisas de 29 milhões de utilizadores.

Em comunicado, a rede social Facebook avançou que as pesquisas de 29 milhões de utilizadores foram copiadas, tais como “as últimas 15 pesquisas feitas, posts na timeline, a lista de amigos, grupos de que são membros, nomes de pessoas com quem falaram recentemente no messenger”. Quem é administrador de uma página ou grupo e tiver recebido uma mensagem por essa via teve essas conversas de Messenger comprometidas.

“Sabemos que menos pessoas foram afetadas do que inicialmente reportado”, admitiu a empresa tecnológica.

Para alcançar os dados de 30 milhões de utilizadores, os piratas informáticos começaram por conseguir ver os dados de 400 mil perfis. Mas, ao todo, foram 15 milhões de utilizadores que tiveram o nome e informações de contacto (e-mail e telemóvel) desportegidos. Outros 14 milhões, sem saberem, viram as suas informações na rede social ainda mais comprometida – alcunha, género, língua, relacionamento, religião e cidade, data de aniversário, que tipo de aparelho utilizam para ver o Facebook, educação, trabalho, os últimos 10 locais visitados, páginas que seguem e as últimas 15 pesquisas feitas na rede social.

Apenas um milhão dos 30 milhões de utilizadores com informações expostas a hackers, escaparam à clonagem de informação.

As outras plataformas que a empresa detém, como o Messenger, Messenger Kids, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, não foram afetadas. Nos “próximos dias” a rede social vai enviar uma mensagem a todos os utilizadores que tiveram dados comprometidos. A partir da página criada no centro de ajuda da rede social vai ser possível saber se os dados da conta foram copiados pelos hackers.